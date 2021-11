El pago con tarjeta de crédito es cada vez más habitual entre la población. Tanto, que hasta una barra de pan, un café o una pieza de bollería en una pastelería se pagan ya previo paso por datáfono. Una vez hecho el pago, la pregunta es: ¿quiere copia? En muchas ocasiones, más cuando el gasto es reducido, la respuesta es 'No'. Bien por evitar el consumo innecesario de papel o bien por no guardar un nuevo ticket en la cartera, ya llena con decenas de ellos.

Pero, ¿es correcto negarse? Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirman que "más allá de solicitar o no esa copia, que no es un asunto relevante, lo que se debe hacer es prestar mayor atención cuando la operación es inferior a 50 euros, puesto que no piden el PIN". "Hay que revisar que la cuantía que vamos a autorizar se corresponde con el importe de la compra", afirma Alejandro Marín, delegado de la OCU en Aragón.

Cómo reclamar si no llega el ticket electrónico

Otra de las versiones digitales a la hora de hacer una compra es la del ticket electrónico. Los establecimientos que ya lo hacen aluden al respeto al medio ambiente como razón fundamental para llevar a cabo esta práctica. Pero las dudas surgen entre los consumidores, ¿qué hacer si no llega al mail el justificante de compra?

"Primero hay que revisar las carpetas de spam, ya que en muchas ocasiones estos correos se detectan como no deseados dado el alto volumen de envíos de comercios. Si no hay rastro del ticket es aconsejable remitir reclamación al establecimiento, indicando los datos de la compra y solicitando reenvío del justificante", apuntan desde la OCU.

"En este caso, si surgiera algún problema o fuera necesario hacer una reclamación, ante la falta de ticket de compra, valdría con el extracto de la tarjeta, en el que aparecen desglosadas todos los movimientos", explica Alejandro Marín, quien también alude a la importancia de "ir revisando nuestro gasto mensual, tanto para evitar sustos ante operaciones no autorizadas, contrastar las realizadas, y mejor control del gasto y presupuesto familiar".