Premios Heraldo del Campo | "La agroindustria tiene que duplicar sus ventas y hará falta mucha innovación"

"Aragón tiene que crecer de la mano de la agroindustria, que ha de duplicar ventas y doblar ese 10% del PIB que representa en la actualidad". Es el desafío que lanzó este lunes el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, en la entrega de los premios Heraldo del Campo en la sede de Caja Rural de Aragón, que en su tercera edición recayeron en la granja Pork Calanda, del Grupo Costa, en la categoría de proyecto innovador; Grupo Agroveco en la de impulso cooperativo y Exafan en la de responsabilidad ambiental, además de en la persona del investigador Luis Miguel Albisu por su implicación con el sector.

"La sociedad no solo demanda productos de calidad del campo sino servicios. Para duplicar las ventas no basta con ser grandes productores sino que hay que ser buenos vendedores y para eso nos va a hacer falta incorporar muchísima más innovación y compromiso medioambiental", manifestó el consejero, que apeló, ante un auditorio lleno de profesionales del campo, a no ser ingenuos. "Esto no es gratis", les dijo. "Va a suponer un esfuerzo empresarial, tecnológico y financiero", añadió.

"Hay que tomárselo en serio tiene que ocurrir y la agroalimentación ha de duplicar su peso en el PIB aragonés", reiteró Olona, a la vez que pidió a Albisu, investigador galardonado, que ponga el acento en el márquetin en el master que imparte para "saber vender los estupendos productos del campo aragonés".

Del "impulso cooperativo, ingrediente imprescindible" para hacer avanzar al sector habló Fernando Valdrés, gerente de Agroveco. "Esta fuerza para mover algo, que es el impulso, y la vocación cooperativa la comparten nuestros socios y trabajadores. Estamos orgullosos de haber conseguido fusionarnos con la cooperativa de Utebo, a punto de desaparecer, y haber creado una tienda con productos de cercanía para que los urbanitas conozcan el mundo cooperativo", dijo, a la vez que agradeció a HERALDO y Caja Rural de Aragón estos premios por dar visibilidad al sector, a la vez que felicitó a la cooperativa Nuestra Señora de los Pueyos de Alcañiz y la de San Marcos de Binaced, por los accésit en esta categoría de Impulso cooperativo.

Gala Premios Heraldo del Campo, en la sede de la Caja Rural de Aragón en Zaragoza FRANCISCO JIMENEZ

"Gracias a este proyecto, muchas familias no tienen que abandonar sus pueblos y mantienen vivo ese medio rural tan importante y necesario", destacó por su parte Pablo Burdío, del grupo Costa, en referencia a la premiada Pork Calanda, granja nacida en Samper de Calanda en junio y que se suma a otras 50 de la firma aragonesa. "Tenemos un sistema digital de control y alimentación para nuestros animales. El respeto hacia ellos es indispensable y también escuchar a los ganaderos, informáticos y a todo el equipo humano que trabaja para ofrecer lo mejor al consumidor y respetar la naturalidad del campo a la mesa", señaló como galardonado en la categoría de proyecto innovador, en la que recibieron dos accésit los Hermanos Mené, la primera marca en vender borraja pelada, y Jumosol Fruit, que produce y comercializa cebolla dulce en un envase 100% biodegradable.

En el cuidado al Medio Ambiente puso el acento el también galardonado David Marcuello, de Exafan, una empresa con presencia en más de 70 países, que destacó que "del desarrollo de equipamiento de granjas ha derivado los esfuerzos a la reducción del nitrógeno en el sector del porcino y en los sistemas de ventilación eléctricos para reducir las emisiones de dióxido de carbono". En su caso, brindó el galardón al "esfuerzo a realizar para hacer de la ganadería algo mejor, más sostenible de lo que ya es y para hacer nuestro planeta más habitable". Los dos accésits, en la categoría de Responsabilidad medioambiental, los recogieron Ricardo Buil, de Carnísima y Nicolás Abancéns, director del Laboratorio Agroambiental de Aragón.

Rubén Artieda, director de negocio agrario de Caja Rural de Aragón, tomó también la palabra en la III edición de los premios Heraldo del Campo, patrocinados por esta cooperativa de crédito, DF Grupo y Fertinagro Biotech, para agradecer "la excelente labor de personas y empresas que con los padecimientos de la covid-19 y la crisis de las materias primas hacen posible que alimentos de altísima calidad no fallen en nuestra mesa". Además, defendió "la riqueza" que la Comunidad tiene y su apuesta en "plazas grandes y pequeñas a veces sacrificando la rentabilidad económica por la social por hacer grande Aragón".

Gala Premios Heraldo del Campo, en la sede de la Caja Rural de Aragón en Zaragoza FRANCISCO JIMENEZ

Representantes de las distintas organizaciones agrarias como José Manuel Roche, de UPA; Fernando Luna y Ángel Samper, de Asaja; o Jose María Alcubierre, de UAGA, estuvieron presentes en la entrega de los estos premios, a los que asistió también Ramón Tejedor, de Aragón Exterior, y Miguel Sanz, de la Diputación Provincial de Zaragoza, entre otros. Acudieron por parte de Caja Rural de Aragón, junto con Artieda, el presidente Luis Olivera y el director general Luis Ignacio Lucas.

Al potencial de crecimiento que tiene la agroalimentación y al compromiso con el territorio de un "sector que más que primario, como se denomina, es principal por la tecnología y las altas capacidades que han desarrollado ", se refirió Mikel Iturbe, director de HERALDO, que felicitó a los premiados y a los asistentes por respaldar con su trabajo un momento lleno de incertidumbres. Agradeció asimismo a la redactora Chus García su tesón por ofrecer la actualidad del campo cada domingo a los lectores. Y por hacerlo "de forma amena y enriquecedora", según Artieda. Olona la aplaudió por ser "una de las mejores conocedoras de la PAC y decir lo que tiene que decir".

