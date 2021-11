Revisión obligatoria del gas: "Me lo cortaron porque no estaba en casa. Había ido al entierro de mi padre"

El zaragozano Jesús Gavín ha comprobado en primera persona que las inspecciones obligatorias de las instalaciones de gas en las viviendas, que se llevan a cabo cada cinco años según la normativa del departamento de Industria, van en serio. No estar el día que acudía el técnico por segunda vez, le costó un corte de suministro, que al ser en viernes no pudo recuperar hasta el lunes y eso que afirma tenía una razón de peso. "Me lo cortaron porque no estaba en casa. Había ido al entierro de mi padre", asegura, con impotencia e indignación, sobre la situación vivida hace dos semanas. "Me dio mucha rabia porque avisé que no iba a estar", recalca. Al volver del funeral, que era fuera de Zaragoza, tuvo que pasar el fin de semana sin calefacción ni agua caliente.

En este caso se juntaron un cúmulo de circunstancias ya que la razón era más que justificada para estar ese día ausente. Desde Redexis, la compañía suministradora del gas, que subcontrata las revisiones con Cobra, explican que el aviso fue hecho a última hora a la centralita, solo 40 minutos antes de la hora de la revisión, y no llegó a tiempo al inspector, por lo que este fue al domicilio y siguiendo el protocolo, al tratarse de la segunda vez que iba y no había nadie, cortó el suministro.

Segunda visita del inspector

"El corte de suministro realizado en dicha vivienda está contemplado por la reglamentación por motivos de seguridad de la instalación, por ser la segunda visita realizada al domicilio sin haber podido llevar a cabo la inspección periódica de la instalación de gas por ausencia del usuario", explican desde Redexis. Se trata de las revisiones obligatorias de la instalación y no las anuales de mantenimiento de la caldera.

La normativa de Industria incluye previamente al corte el envío de una carta de aviso al usuario, otra de recordatorio e incluso una con acuse de recibo, un cartel en el patio y nota en el buzón. Jesús tenía el comunicado de la inspección del gas en su vivienda, situada en el barrio de Delicias, que decía que acudiría el técnico el pasado 11 de noviembre. Era la segunda cita. "Vivo solo y tengo que perder un día de trabajo o buscar a alguien de confianza para que se quede en casa", cuenta Gavín, sobre la dificultad para cuadrar una fecha antes. En el aviso le indicaban que entre las 10.00 y las 12.00 de dicho día acudiría el personal a hacer la inspección. En estas notas de aviso, que se pegan en el portal de los edificios donde faltan instalaciones por revisar, se recalca que es "muy importante" que se esté en casa y se señala en mayúsculas que de estar ausente se procede al "corte de suministro".

"Llevo diez años en el piso y no he dejado de pagar nada. Me supo mal que habiendo avisado me dejen sin gas", insiste, además de quejarse de que tenga que ser el usuario el que deba estar pendiente para acordar una cita y en horario de trabajo, además de que no le restablecieran el suministro el mismo viernes y tuviera que esperar al lunes.

Desde la compañía suministradora de gas recuerdan los plazos y obligaciones que recoge la normativa de seguridad industrial en cuanto a las revisiones de las instalaciones:

¿Cada cuánto tiempo tengo que hacer la inspección?

Las instalaciones receptoras de gas tienen la obligación de pasar la inspección periódica el año natural en el que se cumplen 5 años de la anterior inspección. El usuario puede elegir un instalador para realizarla o bien dejar que sea la empresa distribuidora de gas quien la realice, explican desde Redexis.

¿Cómo me avisan de que me toca la revisión?

Para concertar una primera visita se manda una primera carta al usuario en la que se le indica que tiene que pasar la inspección indicando la semana del año en la que se le realizará la inspección por parte de la distribuidora; posteriormente se manda una segunda carta recordatoria un mes antes de la semana prevista; después, y al menos con 5 días de antelación, se pone un cartel en la finca con la fecha y la hora de la visita. El día de la visita, en caso de ausencia, se deja una tarjeta con un teléfono donde concertar una segunda visita. Si el usuario no llama para concertar cita, se manda una segunda carta, en este caso certificada con acuse de recibo, en la que se le indica la fecha para una segunda visita, indicándose que en caso de estar ausente se procederá a interrumpir el suministro de gas y se vuelve a poner un cartel en la finca 5 días antes de dicha segunda visita señalándose el horario.

¿Qué obligaciones tienen empresa y cliente?

Es responsabilidad del usuario pasar la inspección reglamentaria de la instalación de gas y es obligación de la distribuidora realizar dicha inspección si el usuario no ha elegido voluntariamente un instalador para realizarla. Si tras el proceso de comunicación y de visitas la inspección no se ha podido realizar, es obligación del distribuidor procurar el corte de suministro preventivo hasta que dicha inspección se realice, recuerdan desde la compañía.

¿Qué hago si me cortan el gas?

Llegado el caso de haber tenido que proceder a dicho corte de suministro, el usuario debe ponerse en contacto con la distribuidora o empresa que al efecto tenga contratada, debiendo la distribuidora restablecer el suministro tras realizar la inspección periódica.