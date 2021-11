Street Garage: nuevos tiempos para un sector en auge, el del taller mecánico

Una puesta a punto integral del vehículo que incluye desde la reprogramación del motor a la revisión de las suspensiones, la línea de escape o el pulido de la chapa del vehículo es lo que ofrece Street Garaje, un nuevo formato de taller mecánico que el emprendedor zaragozano Antonio Barón y su socio Joan Yang inauguran hoy en la avenida de Navarra, en la nave que ocupaba hace unos años la antigua estación de autobuses Cinco Villas.

"Lo que pretendemos es que el usuario cuando quiera revisar su coche no tenga que ir a tres talleres diferentes, sino poder ofrecerle en uno solo todos los servicios. Queríamos aportar un plus o algo diferente al sector tradicional de los talleres mecánicos. Un sector que, apuntó Barón, "no para" ni siquiera en tiempos de pandemia dado que "el mercado de coches usados y de segunda mano no deja de crecer".

Por eso junto a su socio se decidió a poner en marcha Street Garage, un nuevo formato de negocio que empieza a funcionar este lunes con un equipo de cinco personas. El nuevo establecimiento dispone de un simulador de circuitos en la sala de espera para los clientes, además de siete elevadores con carretilla de herramientas, tres de ellos para alquilar por horas a aquellos que quieran hacerle algún cambio o reparación a sus vehículos, en lugar de que les den el servicio.

"El diseño del proyecto y su ejecución nos ha costado unos 200.000 euros", recuerda Barón, y muchas horas de trabajo tanto para dar con el local adecuado como para hacerlo realidad. "Me muevo mucho por Madrid y Barcelona donde hay bastantes talleres de este tipo, con un formato flexible y distinto al habitual; por ello me dije: ¿por qué no hacer algo similar en Zaragoza?, y fue así como me puse manos a la obra".

Para el estreno, este enamorado del mundo del motor, que participa en carreras en circuitos, se ha traído de distintos puntos de España una colección de 60 modelos de coches exclusivos, desde el Nissan GTR a varios Lamborghini y Porsche que nunca antes se habían expuesto de forma conjunta. "Son todos de amigos míos de los circuitos. Les comenté que iba a abrir este negocio y les invité a reunirnos y traer sus coches y aceptaron. Hoy será el estreno", comentó Barón, aunque hasta el lunes no abrirán al público. No es el primer negocio que pone en marcha este autónomo zaragozano, que dirige también otra empresa de climatización y electricidad, denominada Climabar, en Zaragoza.

