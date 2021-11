Negocian el calendario laboral del personal de mantenimiento en Opel

La flexibilidad es lo que está permitiendo afrontar la crisis de desabastecimiento de semiconductores a las fábricas de coches. Lo decía este martes en la planta de Figueruelas Carlos Tavares, consejero delegado de Stellantis - nacido de la fusión de PSA y Fiat Crysler- en su tercera visita a la planta zaragozana, si bien fue la primera en que vino acompañado del máximo responsable de este grupo automovilístico, el italiano John Elkann. Ninguno de los dos ejecutivos hizo mención alguna a los nuevos modelos que podría fabricar Figueruelas una vez se acabe el ciclo de vida del Crossland y el C3 Aircross.

Y de flexibilidad volvió este miércoles a hablar la dirección de la factoría de Figueruelas con el comité de empresa al empezar a negociar la modificación sustancial de condiciones de los trabajadores de mantenimiento. Una modificación derivada de la suspensión temporal del turno de noche, el pasado octubre, precisamente por la falta de estos componentes electrónicos. Fuentes del comité explicaron que los 300 operarios de mantenimiento en las naves de Carrocerías, Pintura y Acabado Final, entre otras, que antes trabajaban en su mayoría sábado, domingo, lunes, martes y miércoles y descansaban jueves y viernes ahora tendrán que aclimatar su jornada laboral solo entre semana al no haber ya trabajo para los sábados.

"Lo que hacían en fin de semana y a diario por la noche habrá que adaptarlo a los turnos existentes ahora", explicó Rubén Alonso, presidente del comité, de UGT, quien reconoció que es una negociación en la que no tiene que haber problemas y que seguramente no requerirá agotar plazos sino que se llegará antes a un acuerdo. "Si se recupera el turno de noche, los de mantenimiento volverán a la situación anterior", dijo, si bien, precisó que ayer fue la presentación de la modificación de condiciones y las partes no volverán a hablar hasta la próxima semana.

Con los ecos todavía de una visita de los altos mandos de la gran corporación automovilística Stellantis, de la que apenas han trascendido detalles, salvo las fotos que con un día de retraso envió la compañía a los medios de comunicación, la plantilla sigue trabajando y lleva ya cuatro semanas seguidas sin que se produzcan parones por falta de componentes. "Ojalá siga así", indicaron fuentes del comité, si bien Carlos Tavares les anticipó este miércoles que el problema, aunque ha mejorado algo, persistirá durante todo 2022 con la pérdida en producción de coches que eso supone ya que solo en la factoría zaragozana han dejado de hacerse unos cien mil. Un año en que la flexibilidad seguirá siendo una herramienta muy utilizada y recogida en el convenio que está vigente hasta final del próximo año.

