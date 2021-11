¿Está preparado Aragón para la prohibición de los coches de gasolina y gasoil en 2035?

La cumbre del clima celebrada en Glasgow ha arrancado un compromiso a 31 países y 11 fabricantes de automóviles para que la anunciada fecha en la que se prohíba la venta de coches con motores de combustión se adelante a 2035, cinco años antes de la que se venía barajando. Ni España, ni la mayoría de países fabricantes de vehículos, como Alemania y Francia se han sumado. En Aragón, las decisiones que se tomen sobre la industria del motor tienen una repercusión mayor que en otras regiones, por el peso de la automoción. ¿Estamos preparados para dar este paso en la lucha contra el cambio climático?

Desde la industria auxiliar aragonesa del automóvil responden con otra pregunta: "¿Está preparado el consumidor?". El gerente del Clúster del automóvil (Caar), David Romeral, afirma que el sector "está haciendo los deberes" en cuanto a la reducción de emisiones ya que se van lanzando nuevos modelos eléctricos, "viendo cómo reacciona el consumidor e intentando avanzar tecnológicamente en algo que nos llevan mucha ventaja los países asiáticos", confiesa. Entre los fabricantes que caminan hacia estos vehículos se encuentra PSA Stellantis. El Opel Corsa-e, que produce su planta zaragozana de Figueruelas, fue el primer modelo 100% eléctrico que produjo en serie en una factoría española del grupo.

"Neutralidad tecnológica"

Las ventas de los modelos eléctricos crecen, pero todavía son testimoniales en un momento de "caída libre" de las matriculaciones, con descensos del 20%, como reconocen las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) e importadores (Ganvam), con los datos de octubre. Sigue afectando la crisis económica tras la pandemia de covid-19 y la sobrevenida de falta de microchips en las fábricas. Se compraron un 29,2% más de estos modelos en octubre respecto al mismo mes del año anterior, pero solo alcanzaron las 2.700 unidades en todo el país del total de 74.000. Los híbridos tienen una impulso mayor con 4.215 unidades vendidas en un mes, un 67% más, pero aún son solo el 5,8% de cuota de mercado.

"Pensemos en los puestos de trabajo que va a perder la industria si la transición la hacemos muy agresiva"

Romeral defiende una "transición ordenada" que se base en una "neutralidad tecnológica", que supone "que las tecnologías se vayan desarrollando, que sigamos invirtiendo por desarrollar todas ellas", indica, sin llegar a prohibir ninguna. "Igual en cinco años una de esas tecnologías ha cogido más liderazgo", plantea. De no hacerse así, advierte de que podría afectar al empleo. "Pensemos en los puestos de trabajo que va a perder la industria si la transición la hacemos muy agresiva", alerta.

Desde los sindicatos son conscientes de que el cambio climático es una realidad a que hay que afrontar, pero también que "no estamos preparados para de aquí a esa fecha tener una solución para tener una transición lo más justa posible y una posible reubicación de excedentes de trabajadores, sobre todo, de la industria auxiliar", lamenta Ana Sánchez, desde CC. OO. Aragón. Se producirá una reconversión, sobre todo, en los proveedores de los fabricantes porque entiende que desaparecerán muchos componentes.

"Ni Aragón ni España están en modo alguno preparadas para que el parque de vehículos sea eléctrico"​

En el mismo sentido se pronuncian desde otro de los sectores afectados, las estaciones de servicio, que también piden neutralidad energética. "La transacción energética tiene que ser justa, sostenible y ordenada para no dejar a ningún actor atrás. En el caso de las estaciones de servicio, una transición energética desordenada puede provocar el cierre", segura Pilar Soto, al frente de la asociación del sector en Aragón (Aesar). Esto provocaría "zonas de sombra de suministro", especialmente en la España vaciada, advierte. Soto considera que 2035 está "demasiado cerca" y cree que "ni Aragón ni España están en modo alguno preparadas para que el parque de vehículos sea eléctrico".

"Cada vez somos más sensibles hacia la sostenibilidad en nuestros hábitos por lo que el cambio entendemos no será doloroso"

Sin embargo, desde colectivos como el de consumidores ven posible acelerar un poco el cambio de modelo ya que desde el punto de vista medioambiental "cada vez somos más sensibles hacia la sostenibilidad en nuestros hábitos por lo que el cambio entendemos no será doloroso", asegura Alejandro Marín, delegado de OCU en Zaragoza.

"El veto de producción y comercialización de nuevos vehículos de combustión en 2035 es la crónica de una muerte anunciada", añade y cree que el escenario temporal es "bastante amplio" para llegar "con garantías desde la óptica de los consumidores" para lo que pide un papel "activo" de los productores y gobiernos y "que no trasladen todo el esfuerzo a los consumidores". Así, que no se "castigue" a quien no pueda permitirse uno de estos vehículos.

En cuanto al mayor coste de los eléctricos, un freno para su expansión, Marín señala que ya se pueden adquirir modelos "a un precio más que razonable y competitivo" y pese a la escalada de la luz. Según sus estudios el gasto sigue siendo "menos de la mitad" de lo que cuesta llevar un coche de gasolina: 447 euros frente a 1.006 euros por cada 10.000 kilómetros. Esa diferencia será mayor cuando los precios de la electricidad recuperen "cierta normalidad" esperemos que a medio plazo.

"Las empresas llevan tiempo adaptándonos a una realidad que somos conscientes de que nos va a llegar", añade el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, que se muestra "optimista" con que la industria supere la actual "fase de adaptación". Confía en el trabajo que se ha hecho en la comunidad para el desarrollo del hidrógeno para colocarse como alternativa. "El coche eléctrico todavía tiene deficiencias de autonomía", apunta como principal desventaja. Solo la mejora de este aspecto aumentará la demanda y permitirá bajar los precios, considera. Espera que Europa llegue a un acuerdo y fije la fecha definitiva.

Sánchez pide que no se "niegue la mayor" y se planifique bien el cambio de tecnología para que de verdad se produzca una "transición justa", algo que considera que no ha ocurrido en el carbón, después de años sabiendo que llegaría el momento de la descarbonización.

"Faltan puntos de recarga"

Desde Aesar, Soto afirma que "el futuro será multienergético". Así, las estaciones de servicio han "garantizado siempre el suministro de energía para la movilidad" y seguirán haciéndolo "independientemente del vector energético que se utilice", explica. Ante el proceso de descarbonización recuerda que algunas gasolineras ya han instalado puntos de recarga y ello "a pesar de que no son en modo alguno rentables ya que hay muy pocos coches eléctricos circulando".

En este sentido, desde OCU denuncian que en Aragón "faltan puntos de recarga eléctrica en las carretas de la comunidad" ya que "es excepcional encontrar estaciones cada 50 kilómetros, tal y como sería deseable". Además, "muchos de estos no siempre funcionan", lamenta..

Romeral apuesta, como buena parte de los fabricantes de vehículos por los modelos híbridos enchufables que ya se encuentran en el mercado, y el desarrollo del hidrógeno, en el que Europa y Aragón son punteros. De momento, coincide en que no hay infraestructuras suficientes de recarga para los eléctricos y se tiene que avanzar más en su autonomía. "Si mañana se vendieran 500.000 coches eléctricos en España cómo los cargamos y dónde".