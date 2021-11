De pagar 3.300 euros a quedar exento: quién se libra de la plusvalía municipal con el nuevo cálculo

2

Quién puede reclamar

Los contribuyentes que recurrieran en su día la plusvalía y tengan una resolución desestimatoria y firme (sin opción a recurso) y tuvieron que pagar el impuesto, no podrán hacer nada ahora. "Aquellas personas que ya tienen sentencia firme desestimatoria lamentablemente no veo solución jurídica", reconoce Palazón. Además, el Gobierno mantiene que quien no hubiera presentado en su día un recurso contra el pago de la plusvalía no puede hacerlo ya. Palazón considera que puede existir una "zona de sombra" con excepciones, en casos en los que ha detectado defectos de forma en notificaciones de ayuntamientos pequeños. Estos utilizaban modelos para desestimar reclamaciones que no incluían si su respuesta agotaba o no la vía administrativa. Cree que podrán reclamar siempre que no haya pasado el plazo de cuatro años.