“El reto de la digitalización es alentar la capacitación profesional, pero también impulsar un cambio de cultura”

Nadie se esperaba en los comienzos de 2020 que la digitalización de las administraciones, de las empresas y de la vida cotidiana en general iba a coger una velocidad de crucero que se presume ahora imparable. Pero llegó la declaración de la pandemia y, especialmente el confinamiento, para que lo que se esperaba conseguir en cinco años se presentará en apenas unos meses. Y el proceso, ya imparable, abre nuevas oportunidades a un futuro “optimista” en el que, sin embargo, habrá que superar no pocos retos.

Lo han explicado este lunes Ricardo Cantabrana, director general de Administración electrónica y Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón; Berta Lorente, vicepresidenta de Cámara de Zaragoza, Jordi Giné, director de Grandes Cuentas y Administraciones Públicas de Telefónica Este, Alfredo Villanova, director gerente de Ibercaja Connect y Alejandro Tejero-Garcés, CEO de Gashogar Energía, que participaron en el desayuno organizado por HERALDO y Telefónica bajo el titulo, “La digitalización, un mundo de oportunidades para las empresas aragonesas”.

“En enero del año pasado la compañía estaba planteándose un programa de formación para que entre el 20% y el 30% estuviera ese año teletrabajando. Dos meses después, ya lo estaba haciendo el 98%”. Con este gráfico ejemplo, Giné ha detallado la “extraordinaria capacidad de adaptación” que en los momentos más duros de la pandemia demostró Telefónica, pero también toda la sociedad en su conjunto. El representante de la operadora ha mostrado el “orgullo” de toda la compañía porque el esfuerzo desarrollado en el pasado permitió que España viviera un momento complicado y dramático de una forma muy diferente al resto del mundo. La expansión de la fibra óptica en todo el país hizo posible, ha señalado, que el teletrabajo se implantará sin problemas o que se multiplicara el ocio en el hogar “en el que estábamos encerrados” sin ninguna dificultad. Tampoco en Aragón, donde como ha recordado el director de Grandes Cuentas y Administraciones Públicas de Telefónica Este, que ha explicado que en Aragón la cobertura poblacional alcanza el 68%, y aunque ha reconocido que “ahora la dificultad está en la importante brecha digital que existe con respecto a ese otro 32%”, ha insistido en que “a partir de aquí, tenemos que seguir invirtiendo y desplegando, apoyándonos en la colaboración público privada, para llegar hasta el 100% de la población, un objetivo que nos hemos propuesto alcanzar en 2025”

El impulso que la crisis sanitaria ha dado al uso de las tecnologías de la comunicación también lo han corroborado el resto de los contertulios, que han detallado cómo el trabajo de digitalización había emprendido años atrás el camino en sus empresas o en las instituciones que representan, pero han reconocido que hubo que redoblar esfuerzos para adaptarse a unos nuevos tiempos en los que se freno en seco el contacto personal. “La pandemia pilló a muchas empresas con procesos de ya iniciados, en otras, especialmente el comercio, les obligó a subirse al carro de la digitalización”, ha explicado Lorente, que ha detallado los servicios y herramientas con los que cuenta la Cámara de Comercio para acompañar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a transitar por la adaptación tecnológica.

En la administración el cambio ha sido “radical”, ha reconocido Cantabrana, que ha insistido en la apuesta de la administración, donde en algunos de los procesos el papel ha desaparecido por completo, por potenciar la inteligencia digital y la ciberseguridad y especialmente porque se ha demostrado que “lo digital no es más raro, más bueno o más necesario, simplemente es”.

En Ibercaja la digitalización no les pilló con el pie cambiado porque “se estaba haciendo desde la estrategia”, ha explicado Alfredo Villanova, que ha insistido en que la entidad financiera ya disponía de herramientas para mejorar la productividad, la utilizada las nuevas tecnologías para relacionarse con el cliente y ya había puesto en marcha la implantación de inteligencia artificial o big data. “Durante la pandemia, el uso de las nuevas tecnologías para realizar operaciones o consultas se multiplicó con cinco y esa tendencia no ha caído”, ha matizado director gerente de Ibercaja Connect. No resultó tan sencillo para una empresa “familiar y tradicional” como Gashogar Energía, dedicada a la distribución de gas natural, electricidad y gasóleo en la que las notas de pedido “se cogían a mano” y los cobros “se realizaban en efectivo”, ha reconocido su máximo responsable, que ha insistido en que la pandemia les hizo enfrentarse a un “problema” que les obligó a un “cambio radical, que ha sido más un cambio cultura que económico”.

Ahora todos ellos miran hacia el futuro con “mucho optimismo”, porque la digitalización “abre enormes posibilidades”, aunque han advertido que quedan retos por afrontar. Y no son pocos. Todos ellos han destacado que la transformación digital “es un trabajo que se debe acometer desde arriba, desde el comité de dirección”, pero han reconocido que hay “una carencia de perfiles profesionales” de las que “nos tenemos que ocupar todos”.

“En infraestructuras, España es un país de primera división, pero vamos rezagados en cuanto a competencias digitales”, ha añadido Giné, que ha asegurado que los desafíos de futuro pasan por alentar la capacitación digital, tanto desde los primeros años en los colegios, pero, sobre todo, “empezando por toda esa gente que ya tenemos en el mercado laboral”. El representante de Telefónica ha insistido que es también un reto el uso de la tecnología tanto para convivir con los clientes tradicionales como conseguir captar a los nativos digitales, como lo es la mejora de la productividad y la flexibilización de las infraestructuras y ha alertado eso sí de la necesidad de “ser capaces de establecer reglas de juego para garantizar la ciberseguridad”.

"Han una carencia de profesionales con capacitaciones digitales de la que tenemos que ocuparnos todos"

También creen en la administración, que el impulso de la digitalización exige de profesionales con perfiles adecuados, pero, como ha señalado el director general de Administración electrónica y Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón, no es menos importante un cambio de cultura, una forma de pensar que vaya más allá de lo que tenemos hoy”, porque, en su opinión, la gente, como se ha demostrado en la pandemia, tiene una extraordinaria capacidad de adaptación, pero no suele plantearse los cambios hasta que no se hacen necesarios.

Para la administración, ha reconocido Ricardo Cantabrana, uno de los principales retos de futuro es la gestión de los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia que centran su mirada en la digitalización. “Para la administración es inédito y aunque lo cogemos con muchas ganas supone un esfuerzo potente”, ha señalado, al tiempo que ha reiterado que es imprescindible que toda la sociedad entienda que hay que apostar por lo digital, porque “ahora no podemos frenar, seria muy triste que nos desviásemos y volviésemos al coche de caballos”.

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio, ha insistido también en el necesario “cambio de mentalidad” y la importancia de disponer de profesionales con competencias digitales, ahora escasos y que apenan cubren las demandas de las empresas, mientras que el representante de Ibercaja ha señalado que el reto de la entidad pasa por “seguir avanzando en la digitalización” de sus procesos y productos, buscando el retorno de sus clientes “no en el sentido económico sino especialmente en su aceptación y en servicios con los que facilitarles la vida”.

"Es una inversión, no un gasto"

Tejero Garcés ha reconocido que el desafío de su empresa pasa ahora “por seguir luchando en el cambio cultural”, y no solo se refería a los trabajadores, sino a la sociedad en general, porque como ha señalado, actualmente emiten unas 25.000 facturas al mes, pero apenas el 25% son digitales “porque así nos lo exigen nuestros clientes”, ha dicho. El representante de Gashogar Energía ha asegurado que las empresas tienen que dotarse de nuevas herramientas tecnológicas y “considerar esta apuesta como una inversión y no como un gasto”, pero ha aprovechado la presencia del director general de la consejería de Innovación para pedir al Gobierno de la Comunidad que las ayudas destinadas a este fin no “dejen en una especie de limbo” a aquellas empresas que como la suya son pymes pero con una facturación elevada.

A pesar de todos estos desafíos y el camino que aún queda por recorrer, los participantes en el desayuno “La digitalización, un mundo de oportunidades para las empresas aragonesas” no han mostrado duda alguna al señalar que ven el futuro con grandes dosis de optimismo. Porque “hemos demostrado grandes dosis de adaptación, disponemos de infraestructuras muy potentes y un ecosistema TIC con capacidad para acompañar a las pymes en este camino”, ha señalado el responsable de Telefónica. Y además, ha matizado el representante de Ibercaja Connet, porque “hemos hecho las cosas muy bien y como sucede en las épocas de crisis hemos visto nuestras debilidades y las hemos solucionado”. Pero sobre todo, Alfredo Villanova ha esgrimido una razón de peso para mostrarse “muy optimista”. “Somos aragoneses”, ha concluido.