Pedro Baños: "Vamos a sufrir desabastecimiento ya en noviembre y para Navidad"

¿Qué está pasando con la cadena de suministro a nivel global? ¿Por qué se ha ralentizado o interrumpido el flujo de mercancías?

Ahora mismo vivimos en un momento de gran incertidumbre. Se están juntando muchas circunstancias: la subida del precio del gas, del petróleo, que está a 85 dólares el barril, cuando muchos países en Europa habían hecho sus presupuestos a 60 el barril con todo lo que eso implica y que además repercute en el precio del gas y de la electricidad. Además, se está ralentizado la cadena de suministro global. Hay problemas con los fletes y con los contenedores, que no hay suficientes. No está pasando solo en Europa o el Reino Unido sino en Estados Unidos. Este conjunto de circunstancias hace que temamos, ya no solo para Navidad sino para este noviembre, con el Black Friday, que no se disponga de todas las mercancías y productos como otros años. A día de hoy hay importantes carencias. Prácticamente cualquier cosa que provenga de la importación. Ha influido que con la pandemia las compras ‘on line’ se magnificaron a partir del confinamiento y, por tanto, con bastante alta probabilidad, vamos a sufrir un fuerte desabastecimiento.

¿Qué tipo de productos?

La gama es tremendamente diversa, desde productos electrónicos que proceden de China, convertida en la gran fábrica del mundo, a bebidas alcohólicas de alta graduación de importación, a hilo, papel timbrado, pintura plásticos, etc. La relación de productos que están empezando a escasear es muy extensa y quien los tiene almacenados está incrementando notablemente el precio, igual que las navieras que están aprovechando estas circunstancias para incrementar hasta por seis el coste de los fletes. Algo que va a repercutir en el usuario final, los ciudadanos que somos los que terminamos pagando todas las consecuencias siempre.

¿También van a faltar juguetes, ordenadores o móviles, por ejemplo?

Sí, como digo, ya hay escasez de muchísimos productos que ya no se fabrican en Europa. Básicamente proceden de China. Hay que pensar que casi el 70% de todo lo que vende Amazon en España procede de China. Obviamente si está paralizado el comercio marítimo –que hay que recordar es por donde se mueve el 80% de todas las mercancías del mundo– vamos a sufrir escasez. Hay quienes están intentando mover estas mercancías a través de aviones, de trenes, pero es mucho más caro, encarece el producto y sí habrá productos que si sigamos teniendo, pero a un precio muy superior que no va a ser asequible para todos los ciudadanos y en muchos casos ni siquiera los vamos a tener.

¿Cuándo va a terminar este problema?

Unos apuntan para finales del año próximo y hay quien lo alarga a 2023, dentro de dos años. Hoy es muy difícil hacer un pronóstico. Por ejemplo, el presidente Biden en Estados Unidos ha dado instrucciones a las principales compañías distribuidoras para que sus empleados trabajen más, les paguen horas extras y hagan un esfuerzo añadido para tratar de evitar el problema de desabastecimiento. Pero claro, no solo depende del país sino de otros factores que no puede controlar ni siquiera el presidente de un Gobierno tan sumamente poderoso como el de EE. UU.

No solo es el problema logístico. Es la primera vez que la falta de semiconductores está parando fábricas de todo el mundo...

Claro, porque el hecho de que los vehículos tengan tantos semiconductores tampoco era habitual. Ahora vivimos en la era de la electrónica, en la que lo que imperan son precisamente estos microchips, cada vez más pequeños y que requieren una tecnología muy complicada. Es muy difícil fabricarlos de la noche a la mañana al ser factorías que requieren de una inversión altísima. También es verdad que vivimos una globalización como nunca se había vivido. Hay una tremenda dependencia de que lo que se fabricaba en un lugar y se vendía en todo el planeta, ese sistema ha fallado. Parece que no era tan perfecto como habíamos creído.

¿No se podría regular de algún modo?

Tampoco hay voluntad. Al final cada país, como estamos viendo, tira para su lado. Incluso dentro de la propia Unión Europea no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera para temas tan sensibles como la pandemia. Y por tanto, esa regulación internacional que debería existir es muy difícil ponerla en práctica.

¿Qué soluciones habría entonces?

Relocalizar parte de las empresas de alta tecnología, pero no serían rentables en muchos casos y tendrían que estar sostenidas por los Estados, de países que ya están muy debilitados económicamente hablando como es el caso de algunos de la Unión Europea con lo cual sería una complicación más. Y luego no solo es tener la tecnología sino al personal preparado, los recursos, las materias primas que están muy acaparadas por las grandes potencias. Así que es mucho más complejo de lo que parece. Pero sí, una de las vías de solución sería esa.

Entre tanto, ¿puede verse perjudicado el buen ritmo de las exportaciones desde Aragón y España?

Pues pudiera ser. Esperemos que no, pero ahora mismo hay una gran incertidumbre. Es muy difícil hacer un pronóstico a corto plazo porque vamos a ver una gran pelea entre grandes potencias por hacerse con el suministro y al final, nos va a perjudicar a otros países que no tengamos tanta capacidad de liderazgo o influencia en el mundo. Ya digo, pudiera ser, vivimos en una situación de máxima incertidumbre en la que todo es posible.