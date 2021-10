Subida de cuotas de los autónomos y segunda oportunidad: "El 70% aún no sabe lo que es la recuperación"

La cuesta de enero que viven muchos colectivos como los trabajadores autónomos desde que comenzó la pandemia de covid-19 sigue ganando pendiente. Los profesionales sufrirán una nueva subida de cuotas en 2022 que, aunque solo supondrá unos euros al mes, será una preocupación más para quienes todavía no han podido recuperar plenamente su actividad por las restricciones de la crisis sanitaria o el cambio de hábitos.

"El 70% de los autónomos aún no sabe lo que es la recuperación", asegura Mayte Mazuelas, presidenta de la organización ATA-Aragón. Critica que "no ha habido consulta previa" sobre el incremento y que "no es el mejor momento para subir más las cuotas a autónomos".

60 euros al año

La organización calcula que se incrementará 60 euros al año la cuota para autónomos y 76 euros para los autónomos societarios. Además, aumentan los tipos de cotización del 30,6% al 30,9% lo que supondrá una subida en la cuota entre 36 y 149 euros anuales para autónomos personas físicas y entre 44 y 149 euros para societarios.

Desde UPTA Aragón coinciden en que no es el momento, aunque apuntan que pueden ser solo unos 7 euros al mes, según los casos. Su secretario general, Álvaro Bajén, plantea que se vaya hacia un sistema de Seguridad Social específico "para que los que empiezan paguen menos, porque la tarifa plana es un parche".

Los autónomos que peor lo siguen pasando pueden recurrir a la prórroga de la prestación por cese de negocio, renovada a nivel estatal, y las ayudas para la segunda oportunidad autonómicas. "Han afrontado muchos meses con todo lo que tenían y ahora que llega la reactivación hay que darles confianza", apunta Mazuelas. Critica que la cantidad de las ayudas, publicadas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del 14 de octubre, solo vayan a poder llegar "a unos 30 ó 40 autónomos", calcula. Se trata de 82.000 euros para toda la comunidad, que la portavoz de ATA considera una cuantía "lamentable". El máximo será de 2.500 euros por autónomos y tienen solo 10 días para preparar la documentación.

"Vale de hacer sufrir a los autónomos en estos casos en los que tenían una deuda perpetua"

Bajén destaca también que el plazo es muy breve y tendría que "desplegarse a lo largo del trimestre o cuatro meses", para poder asesorar y recoger información del colectivo. UPTA Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen firmado un convenio por el que ofrecen asesoramiento gratuito a los autónomos de la ciudad. A las consultas llegan muchos casos de negocios endeudados que no saben qué hacer. Para ellos está pensada la llamada segunda oportunidad. "Vale de hacer sufrir a los autónomos en estos casos en los que tenían una deuda perpetua", reclama Bajén. Aconseja acudir a la reestructuración de esa deuda en los tribunales a través de la ley concursal y solicitar el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.

"Hay muchos autónomos que van a solicitar el concurso acreedores", augura el abogado, cuando finalice la actual moratoria que 'congela' los requisitos hasta el año que viene. Reconoce que al colectivo le cuesta "abrirse" cuando tiene problemas. Entre los que han solicitado una nueva prórroga de la prestación por cese de negocio entiende que hay casos en los que solo se va a "prolongar y fingir", porque no serán ya viables.

