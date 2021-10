Olona: "Sin unanimidad será difícil que se recoja la postura de Aragón sobre la PAC"

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha insistido este viernes en el Pleno de las Cortes en que será "muy difícil" que el Ministerio de Agricultura recoja las propuestas planteadas desde Aragón sobre la reforma de la PAC, que ha calificado de "situación complicada", si no hay "unanimidad".

"Los avances en relación con la propuesta del Ministerio, que sigue siendo una propuesta, no recogen en el grado que nos gustaría lo que defendemos de Aragón", ha dicho Olona en respuesta a una pregunta formulada en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de las Cortes por la diputada de Cs Beatriz Acín, pero será "muy difícil que se haga más caso si no hay "unanimidad" en los planteamientos que se hacen desde la Comunidad.

Y ha insistido en que el "núcleo" de la propuesta aragonesa es la supresión de los derechos históricos, aunque no existe unanimidad entre los grupos políticos y parte del sector agrario, y en su compromiso por defender los intereses de Aragón, pero "con el matiz" de que defiende los agricultores "profesionales" que viven de la agricultura.

El problema "no es convencer a Europa sino que nos exige algo que en España no queremos hacer", ha concluido Olona.

La diputada de Cs ha recordado que las organizaciones agrarias se han manifestado este viernes bajo el lema "Una PAC para el apoyo de agricultores y ganaderos. No a la propuesta Planas", así como el apoyo de su formación a una PAC "justa y eficaz que priorice a quien trabaje", toda vez que ha valorado el trabajo del consejero por una reforma "sin apaños y remiendos", al que ha pedido "que no reble" en su empeño de que el ministro Planas "admita sus propuestas en Bruselas y no ignore los intereses de Aragón".