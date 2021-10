Faltan 10.000 camioneros en España: "O se remedia o corremos el riesgo de colapsar"

En el Reino Unido, la resaca de su divorcio de la Unión Europea se está dejando sentir en la falta de trabajadores en algunas profesiones en las que había un número importante de personal extranjero que se tuvo que marchar. El país ha importado tradicionalmente muchos perfiles como los sanitarios y ahora se une a ellos la escasez de transportistas. Esta última ha estado en el inicio de una crisis de desabastecimiento de las gasolineras que dura varias semanas y ha obligado a sacar al Ejército para hacer ese trabajo. Además, se buscan trabajadores en los mataderos.

Las fronteras británicas se cerraron este año con el 'brexit', la ruptura con la UE. Ahora, el Gobierno británico se plantea conceder unos 1.000 visados de emergencia a carniceros extranjeros para poder afrontar el aumento de trabajo en los mataderos de cara a la Navidad, según ha informado el diario 'The Times'. El sector cárnico calcula que necesita 15.000 empleados.

Problema europeo

En el caso de los transportistas, las restricciones a la movilidad se han unido a un problema que arrastra el sector no solo en el Reino Unido, sino en el resto de Europa. "Se les ha juntado que es uno de los países que más falta tenía históricamente de transportistas con las trabas de ahora, que no pueden contratar con tanta facilidad por el brexit", apuntan desde la patronal zaragozana de empresas de transporte, Fetraz.

"El principal problema de la falta de conductores allí, que hace que el problema sea mayor al de otros países, es que muchos de los transportistas eran extranjeros", añade Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO). El endurecimiento de la frontera británica ha hecho que "por la burocracia y los requisitos que deben cumplir como consecuencia del 'brexit', no les interesa trabajar allí y se han vuelto a su país de origen", afirma, desde la citada patronal nacional. De ahí la que califican "crisis sin precedentes".

Francisco Aranda, UNO: "En la actualidad se necesitan entre 10.000 y 15.000 transportistas en nuestro país, profesionales que son imprescindibles para evitar problemas de desabastecimiento en el futuro"

Desde Fetraz alertan de que la falta de conductores es un "problema general a toda Europa", que se deja sentir más en épocas en las que hay más actividad. "O se remedia o corremos el riesgo de colapsar y tener grandes problemas para las economías en todos los países", advierten. En concreto, la patronal UNO calcula que "en la actualidad se necesitan entre 10.000 y 15.000 transportistas en nuestro país, profesionales que son imprescindibles para evitar problemas de desabastecimiento en el futuro", incide Aranda.

Las grandes empresas nacionales agrupadas en UNO insisten en que "esta problemática se ha convertido en un asunto global". En Estados Unidos también se empezarían a registrar "problemas de desabastecimiento" en tiendas, supermercados y gasolineras por la falta de conductores.

"No hay relevo"

Desde la asociación Tradime Aragón critican que los grandes operadores del sector "recogen lo que han sembrado" porque han ido empeorando las condiciones laborales en los últimos años. "Han dejado el transporte a un nivel tan bajo que lo han matado", asegura José Antonio Moliner, presidente de la organización de transportistas autónomos. Acusa a las grandes empresas de que "no han hecho más que inventar fórmulas para abaratarlo" como el caso de las falsas cooperativas de autónomos, que han venido denunciando.

Coincide en que faltan profesionales. No se atreve a hacer un cálculo, pero afirma que "no hay relevo". En el caso de Tradime, la edad media de los transportistas es de 57 años. "Por cada cuatro transportistas españoles que se jubilan, escasamente llega uno, y el que puede salir, se va", explica. "No merece la pena ni de autónomo ni de conductor porque nadie ha hecho nada por el sector en los últimos 25 años", afirma. La jubilación sigue siendo a los 65 años y no está reconocida ninguna enfermedad profesional.

José Antonio Moliner, Tradime: "La gente ve que en cualquier fábrica va a cobrar un sueldo parecido y va a trabajar solo 8 horas"

De ahí que resulte tan difícil captar a jóvenes. Como ocurre en otros sectores con escasez de mano de obra como la construcción, "la gente ve que en cualquier fábrica va a cobrar un sueldo parecido y va a trabajar solo 8 horas".

FP para transportistas y dignificar la profesión

Desde Fetraz consideran que hay "barreras de entrada" a la profesión como el precio del carnet de conductor, que puede rondar los 2.000 euros. Además, reconocen que como profesión "no es atractiva". No creen que sea tanto por los sueldos, que pueden llegar a los 2.500 euros brutos al mes para las rutas internacionales, sino por "las condiciones de vida". Desde Tradime apuntan que el sueldo de un chófer normal se queda en 1.800 euros al mes, al que habría que descontar la comida y el alojamiento.

La patronal UNO añade que es un sector "muy maltratado". A la vida lejos de la familia se une que muchas veces tiene que cargar y descargar el camión o esperar varias horas "en sitios donde no puedes ir ni a un servicio". Esto último se habría visto agravado por la pandemia.

Aranda reclama "dignificar la profesión para garantizar que las nuevas generaciones vean en esta una interesante alternativa contra el paro". En este sentido, han solicitado a la Administración mejoras en la formación, el acceso y facilitar prácticas en empresas. "Le hemos dicho a la ministra que somos parte de la solución al elevado desempleo que hay en España".

Entre las medidas para colocarse como una salida interesante para los jóvenes piden "sacar formación o dar ayudas para que la gente se saque el carnet" y vienen reclamando una formación profesional para conductores. Desde UNO han detectado entre los perfiles que escasean dentro del sector transporte: conductores de 'trailers' y 'megatrucks', de camiones de mercancía peligrosa, de obra e, incluso, conductores de furgonetas de reparto.

"Hacen falta muchas cosas, pero lo principal es dignificar", añade Moliner. El transportista cree que "la solución no va a ser regalar los carnets, porque en cuanto esa persona vea lo que hay, va a salir corriendo", advierte. Pide que se haga "borrón y cuenta nueva" en el sector, para ir a un "transporte de calidad para el siglo XXI" y "que la sociedad pague el transporte en su justa medida".

Fetraz: "En Aragón hemos hecho una apuesta logística muy importante, pero esta no es solo tener grandes almacenes y centros logísticos"

Fetraz critica que el transporte es "el pariente pobre de la logística" pese a ser una "pata fundamental". Reivindica su importancia para que funcione toda la cadena de suministro, como se ha puesto de manifiesto en el Reino Unido estas últimas semanas con los problemas para llevar carburante hasta las gasolineras. Y como se ha visto durante los meses más duros de la pandemia de covid-19. "En Aragón hemos hecho una apuesta logística muy importante, pero esta no es solo tener grandes almacenes y centros logísticos", señala. Así, concluye que "si no tienes quien te lleve y te traiga mercancías, tendrás grandes macroestructuras muertas".

"Nadie se preocupa del que va encima del camión, que es el indispensable", lamenta Moliner. De cara a Navidades, advierte que puede "tensarse" la cadena de suministro si se recupera la demanda. La falta de conductores se reflejará en España "el día que se ponga todo en marcha" porque ahora se va capeando por el bajón en sectores como la automoción por la crisis de los microchips, que libera conductores para llenar huecos.

