PSA plantea un ERE extintivo para 58 empleados de oficinas sin opción al contrato de relevo

Aún con la suspensión temporal del turno de noche en la planta de PSA en Figueruelas, a la factoría zaragozana sigue sobrándole personal para los coches que puede fabricar dada la crisis global de falta de microchips. Por eso, este pasado miércoles la dirección de la compañía se reunió con la representación de los trabajadores para comunicarles su intención de presentar un expediente de extinción para 58 trabajadores veteranos de oficinas, nacidos antes del 1 de enero de 1961, y que no tienen posibilidad legal de jubilarse mediante un contrato de relevo, como sí ocurre entre el personal de producción.

La reunión de este pasado miércoles fue de constitución de la mesa y será la próxima semana cuando se negocie más el plazo de tiempo en que se marcharán estos 58 afectados por la rescisión de su contrato que las condiciones de dicha extinción. Unas condiciones económicas que previsiblemente serán las mismas que las pactadas en expedientes anteriores y que pasan por realizar dos pagos, la mitad en el momento de la extinción y la otra mitad a los seis meses. Según informó CC. OO. «las extinciones se harían entre los 61 años y tres meses y los 61 años y 10 meses excepto situaciones especiales».

Las causas del ERE, recordó este sindicato, son productivas ante la falta de semiconductores y la menor actividad en la factoría zaragozana y también organizativas. Al haber reducido los turnos de trabajo en producción de tres a dos (solo funcionan mañana y tarde lo que no ha evitado que hayan tenido que parar de nuevo toda la semana por la crisis de suministro) «hay que generar huecos para recolocar los excedentes relacionados con el turno de noche».

Desde CC. OO. explicaron que este expediente de extinción es para personal de estructura nacido antes del 1 de enero de 1961. «El acuerdo firmado hace dos años alcanzó hasta los nacidos en 1959», señalaron a la vez que valoraron como «muy positivo que finalmente se haya podido recoger la reivindicación de salida para estas personas que no tienen opción legal al contrato de relevo» y por tanto, no pueden prejubilarse por este sistema. «Los términos económicos de las salidas serán los que ya habíamos negociado», indicaron desde CC. OO. que valoró que se haya abierto esta posibilidad de salida para los veteranos en un momento especialmente complicado.

De Figueruelas a Villaverde

Precisamente este lunes, 4 de octubre, se incorporarán ya al trabajo en la planta de PSA en Villaverde (Madrid) los 250 trabajadores que de forma voluntaria han elegido desplazarse durante cuatro meses a esta factoría para no tener que parar un día sí y otro también por la falta de microchips.

«Nos han comentado que en la fábrica de Villaverde, con el lanzamiento del nuevo C4, prácticamente no se para», manifestó Eugenio Sierra, empleado de PSA que ha decidido aprovechar esta oportunidad. «Estoy contento de que me hayan seleccionado. Ya me pesaba mucho la losa de las 170 horas que debo a la empresa y eso de estar siempre pendiente del teléfono para ver si al día siguiente tenía que ir a trabajar empezaba a cansarme». Aunque a este trabajador del turno de noche, le ha costado separarse de la familia y buscar un piso que compartir con otros compañeros cerca de la fábrica de Villaverde, considera que «es una solución provisional para no sumar más horas a devolver y ganar algo más». Además, confía en que su gesto sea tenido en cuenta por la compañía cuando dentro de un año, momento en que se le acaba el contrato de relevo, le de la opción de seguir trabajando.

Daniel Ventura, de 29 años, trabajador indefinido en Figueruelas, se confiesa «ilusionado y nervioso» por irse a trabajar desde el lunes hasta el 31 de enero de 2022 a la planta madrileña de PSA. «Lo veo como una posibilidad de crecer en la empresa. Mi puesto está en la nave de casamiento del motor en Figueruelas y en Villaverde creo que iremos a carrocerías o línea de montaje. O sea que no será muy diferente», señaló. «Nos formarán las primeras semanas en que iremos de mañana y luego ya fijos de tarde. Las condiciones económicas son buenas y estamos a 310 kilómetros de casa lo que aún te permite compaginar vida laboral y familiar», añadió.

