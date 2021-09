Los agricultores aragoneses volverán a las calles para que se rectifique la "PAC de Planas"

Las últimas noticias que llegan desde el Ministerio de Agricultura que lidera Luis Planas sobre el diseño del Plan Estratégico Nacional de la PAC no dejen de encender los ánimos entre los agricultores, en especial aquellos que confiaban en que la nueva Política Agraria Común terminaría con los actuales desagravios.

Para mostrar su rechazo a las propuestas planteadas por el ministro, las organizaciones agrarias aragonesas tienen la intención de volver a la calle y exigir que se rectifique "la PAC de Planas", como así denominan las propuestas que van perfilando el plan nacional, que tiene que llegara los despachos de Bruselas antes del 31 de diciembre.

Lo harán en unidad de acción. Así en la protesta, que con toda probabilidad se celebrará el próximo 8 de octubre, se movilizarán ante la delegación del Gobierno en Aragón representantes y afiliados de las cuatro organizaciones agrarias con presencia en Aragón (UAGA, Asaja, Araga y UPA). "Hemos rebajado nuestras pretensiones porque creemos que es más importante destacar lo que nos une que lo nos separa y mantener una protesta conjunta", señala el secretario general de la UAGA, José María Alcubierre.

"Quedan flecos por cerrar", asegura el secretario general de Asaja en la Comunidad, Ángel Samper, que reconoce, sin embargo, que está convencido de que las pequeñas diferencias que podrían determinar el apoyo la movilización "seguro que se solucionarán".

Por lo pronto, en la concentración prevista para la primera semana de octubre, no se portarán banderas con los colores de cada una de las organizaciones agrarias. Se ha optado, si no hay cambios de última hora, por hacer una que compartan todos y en la que aparezca la bandera de Aragón y los cuatro logotipos que identifican a cada uno de los sindicatos.

"Todavía hay tiempo de evitar un plan estratégico con el que el Ministerio quiere aplicar la reforma de una PAC que discrimina a la agricultura profesional", señala Alcubierre, que insiste en "la gran traición" del ministro, que con el beneplácito del Gobierno de España, señala, "no solo apuesta por mantener la filosofía de la actual PAC, sino que ahonda en fórmulas para desproteger todavía más a los profesionales".

UPA también ve con "preocupación" los planteamientos del Ministerio. "Este no es el modelo que queríamos y no nos vemos reflejados en él", asegura José Manuel Roche, que insiste en que "hay que salir a la calle para intentar cambiar la situación antes de que se celebre la conferencia sectorial de Agricultura prevista a mediados de octubre", porque con la norma aprobada "ya no habrá nada que hacer, ni de nada servirá protestas".

"Desde Asaja aún no hemos confirmado la presencia porque quedan flecos por limar, pero espero que sí", señala Ángel Samper, que insiste en que si bien todos convocantes coinciden en que "hay que poner en valor la agricultura activa", reconoce que hay otros aspectos que aún no están recogidas en la tabla reivindicativa. Uno de ellos es la defensa del sector vacuno, "que está totalmente fuera de juego" en esta PAC. El otro es exigir tanto al Gobierno de España como al de Aragón que incrementen los presupuestos –reducidos notablemente en los últimos años– para cumplir los compromisos de cofinanciación de las ayudas al desarrollo rural.

Araga también será uno de los convocantes de la protesta, a la que se ha unido además Cooperativas Agroalimentarias, aunque considera que debería hacerse una defensa mayor para que "haya ecoesquemas adaptados a las necesidades del sector, especialmente en lo que a ganadería extensiva se refiere".