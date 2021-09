Quejas por facturas con lecturas estimadas elevadas: "O pagaba la Seguridad Social o la luz"

La lista de sustos relacionados con la factura de la luz sigue aumentando este año. Junto a la escalada de precios de la electricidad, todavía por encima de los 150 euros el kilovatio hora; el cambio aprobado por el Gobierno en junio con nueva tarifa horaria y el retraso en el cálculo y envío de recibos que las eléctricas achacan a un problema técnico, por dicha modificación normativa, ahora aparecen quejas por recibos con lecturas estimadas más elevadas de lo habitual.

En esta ocasión, las reclamaciones han surgido entre clientes que tenían contratados más de 15 kilovatios de potencia, que se corresponden con pequeños negocios pero con un consumo elevado de energía e incluso comunidades de propietarios por los recibos de la luz de los ascensores, escaleras y garajes. Organizaciones de autónomos como ATA Aragón ha recibido consultas sobre facturas más elevadas de lo habitual entre sus asociados.

Desde las empresas distribuidoras, encargadas de la lectura de los contadores, en Aragón e-distribución, de Endesa, se explica que la factura estimada se termina regularizando, por lo que al final se pagará el precio real. Achacan el uso de lecturas estimadas a la adaptación de los contadores a los nuevos tramos horarios con periodos punta, valle y llano, que en el caso de las pymes aumentan a seis.

Subida de la factura en agosto

En el actual escenario de precios altos resulta complicado saber a qué achacar el incremento de la factura hasta "más del triple" en algunos casos porque se trata de contratos firmados en el mercado libre con alguna de las decenas de comercializadoras que existen, con condiciones y precios distintos. Lo que tienen en común es que sus titulares han observado consumos mayores de lo habitual y afrontado un gasto inesperado a la vuelta de vacaciones.

"Ha sido una brutalidad. El 1 de septiembre nos pasaron un recibo de 770 euros"

Este es el caso de Isabel Cartelén, que regenta una peluquería en el entorno de Vía Hispanidad de Zaragoza desde hace casi tres décadas. Como buena autónoma conoce bien sus gastos fijos, entre ellos, el de la factura de la luz, al que está muy atenta, sobre todo, en estos meses en los que la energía se encuentra disparada. Por ello, no se le ha pasado que en el último ocurría algo raro. "Ha sido una brutalidad. El 1 de septiembre nos pasaron un recibo de 770 euros, del periodo del 1 de julio al 31 de agosto", explica, una cifra que no le cuadraba con su gasto, aunque es elevado porque los secadores no paran y en verano se añade el aire acondicionado. Pese a ello, le chocó porque en esos dos meses tiene horario hasta las 17.00 y en agosto cerró 10 días.

"El recibo mayor que hemos tenido ha sido el de enero de 2021, con calefacción y fue de 296 euros. Normalmente pagamos unos 220 al mes", detalla con las facturas en la mano, desde su peluquería Broset & Remón.

Se dio cuenta de que la lectura del consumo de luz había sido estimada y no real, por lo que si se confirma que su consumo fue inferior, recuperará lo abonado de más, pero ha tenido que pagar primero. Esto le ha supuesto un gasto imprevisto este mes que ha tenido que afrontar con sus ingresos. "O pagaba la Seguridad Social o la luz", señala, ya que tiene contratadas a dos trabajadoras. Por ello, lo que ha hecho ha sido "no cobrar parte de mi nómina para pagar la luz" y así no incumplir sus obligaciones como empleadora.

"Y contentas y agradecidas de que podemos estar la tres", añade, consciente de que el trabajo no se ha recuperado del todo en el sector tras la pandemia. Este mes con más gastos en los hogares por la vuelta al cole lo nota más "flojo". Las peluquerías vienen reclamando la bajada del IVA que pagan del 21% al 10%. Confía en que en octubre se anime su agenda porque la gente salga más, aunque no haya Fiestas del Pilar.

Factura de 1.600 euros en un taller

El desfase en la factura ha sido de "casi el triple", hasta 1.600 euros de luz en agosto, en el caso de Talleres Enrique Galindo en el barrio zaragozano de La Almozara. "Y estuvimos tres semanas cerrados", añade su propietario, segunda generación del negocio familiar de chapa y pintura del automóvil. "Los demás meses ha sido normal, con un gasto de unos 500 o 600 euros al mes", calcula. En su taller el consumo aumenta por las máquinas, la cabina de pintura, el compresor, los elevadores, etc.

"Teniendo un contador inteligente que nos pusieron ya no pasa nadie a hacer las lecturas, se supone que los datos los tienen todos"

El mecánico es consciente de que la electricidad ha multiplicado su precio en estos meses pero cree que "esto no es por el precio de la luz". De hecho, confiesa que si tuviera que pagar el triple de luz cada mes "sería casi para bajar la persiana", aunque el trabajo no le falta "y agradecidos de tener trabajo", coincide con la peluquera.

En su recibo también figura una lectura estimada del consumo. "Teniendo un contador inteligente que nos pusieron ya no pasa nadie a hacer las lecturas, se supone que los datos los tienen todos".

"El consejo inicial para no entrar en otro tipo de problemas es pagar la factura", apunta Alberto Rubio, consultor energético y delegado en Aragón de la empresa Enexa. En estos casos aconseja poner una reclamación a la distribuidora a través de su empresa comercializadora "enviando las fotos del contador para que regularicen".

Desde el sector de la distribución explican que la situación responde al cambio de regulación de peajes de junio. "La legislación impide estimar consumos en base a históricos, dado que su estructura tarifaria era diferente y exige estimar en base a horas de utilización, que se aplican sobre la potencia contratada", señalan. Insisten en que "en el momento que se recibe una lectura posterior real, se procede a la regularización de los consumos".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.