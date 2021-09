Buscar empleo en Aragón: más contratos, pero más precarios

Aragón ha terminado el verano con 66.736 personas sin trabajo. El paro ha bajado un 13,24% comparado con el del año anterior, en plena pandemia de covid-19, gracias en parte a los contratos estivales y la relajación de algunas restricciones, que han permitido crear empleo en sectores más limitados desde el inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, la confianza de los empresarios todavía no ha sido suficiente para que crezca la contratación estable y los sindicatos temen que otra de las secuelas de la crisis sanitaria sea el aumento de la precariedad.

No ayuda la escasez de componentes que ha frenado la producción en algunas plantas y las empresas alertan de que la recién anunciada subida del salario mínimo va a ser otra barrera para contratar.

En agosto el paro bajó un 5,7% respecto al mes anterior. La senda descendente comenzó en marzo de este año, frente a los incrementos de 2020 por el parón de la economía por la pandemia doce meses antes. Hasta agosto, los datos "son positivos, pero todavía estamos a 5.200 parados de los que teníamos de antes de la pandemia, en agosto de 2019", advierte Jesús Arnau, director general de la patronal CEOE Aragón. Considera que tras "la mayor crisis social y económica de los últimos 80 años" se está viviendo una recuperación pero "ligerísima".

El doble de contratos en hostelería

De momento, en el mercado laboral se observa un aumento del número de contratos, sobre todo de los temporales y en hostelería, como viene siendo habitual en estas fechas. En la comunidad aragonesa casi se duplicaron los contratos en bares y restaurantes entre junio y agosto. Se firmaron 20.333 durante el verano, un 95,6% más que un año antes, según el último estudio de la empresa de trabajo temporal Randstad.

"Al principio de la crisis prácticamente todo el empleo que se destruyó fue temporal y ahora todo el que se crea es temporal", denuncia Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón. En verano, el 97% de los nuevos contratos han sido temporales. "Son niveles de precariedad altos", añade.

Entre las razones entiende que "todavía no existe un clima de confianza total respecto a salida de la crisis", pero cree que se está en el camino para conseguirlo en 2022. La nueva piedra en el camino ha sido la crisis que ha provocado la falta de microchips, un componente que ha dejado coja a la industria. El motor del sector en Aragón, PSA Stellantis la capea con un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que aplica en días sueltos y BSH Electrodomésticos ha parado 15 días este mes.

"La planificación está siendo muy complicada. Las compañías te dicen que van a parar y no saben cuánto tiempo"

"El verano fue bastante bien porque, de hecho, nos sorprendió que hubo más contratos de los que esperábamos. La vuelta empezó bien", añade Herminia Lombarte, directora regional de Adecco en Aragón. Sin embargo, la falta de componentes ha trastocado los planes en muchas empresas. "La planificación está siendo muy complicada. Las compañías te dicen que van a parar y no saben cuánto tiempo", reconoce, y destaca el "efecto dominó" en las auxiliares que les sirven.

ERTE pendientes

En Aragón quedan 2.115 empresas que sobreviven a las restricciones de la crisis sanitaria tras haber solicitado un ERTE. En total hay 4.961 trabajadores que dependen de esta herramienta potenciada por el Gobierno como "escudo social" y que tiene que negociar una nueva prórroga este mes, en cuya necesidad coinciden patronales y sindicatos. "La mayoría son pequeñas y microempresas", apunta Arnau, que insiste en que ahora solo se ha producido una "ligerísima reactivación".

Los sindicatos se muestran más optimistas. "La foto que hacemos es que ha pasado lo más gordo de la pandemia en el ámbito laboral, aunque no en el sanitario", señala Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón. "La contratación está ya muy cercana en los niveles precrisis, solo a un 7% de los niveles de 2019", indica Daniel Alastuey, secretario general de UGT-Aragón, aunque es consciente de que "hay que ver qué pasa con los efectos de las crisis de materiales y los microchips". Pina señala como factor preocupante que "no tiene una resolución rápida".

El sector del automóvil tenía que haber tirado del empleo tras el verano, pero ha sido imposible por la escasez de semiconductores. "La sensación es que se activó muy rápido la economía en general", afirma sobre la vuelta del verano, que ha quedado ensombrecida por este problema mundial en las cadenas de suministro.

"La previsión era que la automoción estuviera en pleno crecimiento y no lo está, pero sí hay muchas contrataciones en logística", destaca Lombarte, desde Adecco, sobre uno de los sectores que mejor están aguantando. Y el problema es que no se sabe cuándo se volverá a la normalidad. "No hay una previsión a corto plazo. Antes del verano se dijo que en septiembre u octubre iba a estar resuelto y ahora se habla de abril de 2022", lamenta.

Por obra y servicio

Los sindicatos siguen viendo la cara y la cruz. Más contratos, pero más precarios. CC. OO. Aragón ha advertido tras los últimos datos de agosto que "la recuperación se asienta en el empleo temporal y precario". Por ello, ha alertado de que se corre el riesgo de crear una "mayor desigualdad". El 92,8% de los contratos firmados en agosto fueron temporales y de ellos, el 77,8% fueron de obra o servicio y eventuales, los más frecuentes.

Los sindicatos insisten en que un modelo basado en la temporalidad hace que se destruya más empleo en épocas de crisis. Para las centrales, las medidas para reducir la temporalidad en el mercado laboral siguen pasando por "revertir la reforma laboral y generar legislación que prime los empleos indefinidos sobre los temporales", indica Alastuey desde UGT. "La reforma tenía dos aspectos básicos, uno era precarizar el empleo y abaratarlo, y otro transferir más poder a los empresarios tanto en la negociación colectiva como en la fijación de condiciones trabajo», señala.

"No tiene sentido que la enseñanza se haya convertido en estacional, que se despida en junio para contratar en septiembre"

Critica que además de sectores de temporada como el turismo o la agricultura se haya extendido la temporalidad a otros que podrían ser más estables. "No tiene sentido que la enseñanza se haya convertido en estacional, que se despida en junio para contratar en septiembre", denuncia.

Los empresarios siguen manteniendo que no es el momento de derogar la reforma, como no consideran que lo sea para subir el salario mínimo, como ha terminado haciendo el Gobierno solo con el visto bueno de los sindicatos.

Black Friday y Navidad

De cara al último trimestre del año, Alastuey cree que "se animará el empleo", aunque en sectores como el comercio la crisis ha impulsado un cambio de hábitos como las compras ‘online’, que puede hacer que se reduzcan las contrataciones o cambien los perfiles de dependientes a repartidores.

"Hay indicadores positivos para la recuperación", reconoce Arnau, pero sigue viendo muchos riesgos.

El empleo de la recta final del año será en su mayoría estacional. Al menos, este año se vuelve a hablar de picos de contratación, que el año pasado desaparecieron por la incertidumbre y las restricciones por la pandemia. "Ahora ya se están preparando campañas de Black Friday ligadas al comercio electrónico", afirma Lombarte desde Adecco, en referencia a la época de promociones en torno al último mes de noviembre importada de Estados Unidos. Y se habla también de Navidad.

En general, entre los perfiles buscados por las empresas en el sector de la logística se mantienen los de personal de almacén, para la preparación de pedidos (‘picking’) o conducción de carretillas. En industria resulta "complicado" que encuentre ocupación un operario de producción sin cualificación, indica, pero hay más oportunidades para otros relacionados "con oficios y formación profesional, para todo lo relacionado con la electromecánica o la soldadura", pone como ejemplos.

La subida del salarial

Otro de los factores que puede influir sobre la creación de empleo es la subida del salario mínimo, que esta semana ha anunciado el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha anunciado un incremento de 15 euros, hasta los 965 euros al mes. Lo ha hecho sin lograr el respaldo de los empresarios. "Es un aspecto más grave que los 15 euros", advierte Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, en línea con los reproches que ha venido haciendo el presidente de Cepye Aragón, Aurelio López de Hita.

"No toca", insiste Arnau, debido a que ve la recuperación "incipiente", con un tasa de paro que llega al 35% en el caso de los jóvenes. El mayor impacto cree que se dará "en pymes y autónomos y si añades el coste de la luz, el de las materias primas y los impuestos, hará que se retraiga el empleo", augura. López de Hita ya ha venido pidiendo que se rebaje la presión fiscal, si se hacen recaer más costes sobre las empresas.

Arnau se apoya en el informe del Banco de España que cifró el impacto del anterior alza en 100.000 empleos perdidos. En Aragón calcula que podrían llegar a 3.000. Desde UGT, Daniel Alastuey defiende el incremento, recalca que "no está demostrado que se vaya a destruir empleo por 15 míseros euros" y dice que el citado informe "estaba planteando escenarios hipotéticos".

"Si los convenios suben el 1,5% de media, y ahí los empresarios no calculan que esa subida va a tener efectos sobre el empleo, ¿por qué iba a tenerla sobre el SMI?". En este sentido, Manuel Pina, desde CC. OO. asegura que la subida "no va a afectar a la hostelería, el comercio, la industria ni a la mayoría de servicios" porque todos son sectores con convenios que incluyen sueldos que ya están por encima del salario mínimo. Considera el incremento una "cuestión de justicia social" y que será "positiva porque supone la entrada de dinero en el circuito del consumo". Los empresarios insisten en que frenará contratos.

