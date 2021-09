El Banco de España cree que el alza del IPC es "transitorio" y prevé moderación

El Banco de España cree que el repunte observado recientemente en la inflación tiene una naturaleza "eminentemente transitoria", en la medida en que una parte importante del aumento está vinculado a efectos base, y prevé que las elevadas tasas actuales de variación de los precios de consumo se reduzcan gradualmente a lo largo de los próximos trimestres.

No obstante, el organismo que encabeza Pablo Hernández de Cos ha advertido en un estudio sobre 'Los factores detrás del reciente incremento de la inflación en España' de que existen algunos canales que podrían contribuir a elevar el grado de persistencia del actual episodio inflacionista. En particular, el organismo no descarta que los incrementos de precios que se han venido registrando en los últimos meses acaben generando alzas adicionales, y posiblemente "más duraderas", a través de efectos indirectos y de 'segunda vuelta'.

Por lo que respecta a los efectos indirectos, es posible que el encarecimiento de la electricidad, si se demuestra persistente, acabe afectando a los precios de aquellos bienes y servicios que son producidos por empresas que la usan de forma intensiva.

En este sentido, el banco Bank of America cree que si se mantiene el alza del precio mayorista de la electricidad, su impacto en la inflación y en el poder de compra de los consumidores podría restar tres décimas al crecimiento de la economía de la eurozona.