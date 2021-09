El Ejecutivo descarta un acuerdo con la CEOE y subirá el SMI "cuanto antes"

Esta vez no ha podido ser. El Gobierno ha tirado ya la toalla y descarta alcanzar un acuerdo en el diálogo social para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año. Al menos con la patronal. Así lo confirmó anoche el propio presidente Pedro Sánchez en TVE: "Me hubiese gustado un acuerdo" con todos los agentes sociales, "pero los empresarios no consideran oportuno incorporarse" a un pacto.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue más crítica con la posición de la CEOE, de la que dijo que "ha entrado pidiendo la congelación del SMI este año, es decir, cero y salen pidiendo cero". "Esto, han de entenderme, no es negociar, esto es otra cosa", censuró. Pese a ello, sí confía todavía en atraer a los sindicatos, aunque adujo que esa decisión está en las manos de sus compañeros socialistas del Gabinete.

"Me gustaría tener un acuerdo con el mayor número de interlocutores sociales", señaló la ministra de Trabajo tras desvelar que este fin de semana trabajó "informalmente" con los sindicatos y sabe "dónde puede estar el acuerdo". Las diferencias se centran ahora en cuánto debe subir el salario mínimo, una vez que parece darse por sentado que la entrada en vigor será a partir de octubre, según apuntó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en Telecinco. No obstante, Sánchez evitó precisar más sobre las fechas: se subirá "cuanto antes" y en la cuantía "que sea posible" dentro del "contexto" económico actual, donde la recuperación sigue mejorando pero todavía persisten algunas dificultades.

El jefe del Ejecutivo sí apuntó que estará dentro de la franja propuesta por el comité de expertos, "dentro de la franja de entre 12 y 19 euros", con el objetivo de que alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura. En este sentido destacó que en los últimos años el SMI ya ha crecido más de un 30%, "un esfuerzo sin parangón con otros países".

La ministra de Economía apuntaba horas antes que espera que "en breve podamos lanzar la consulta formal a los agentes sociales para acordar la subida en 2021 (el trámite que ha de hacer el Gobierno antes de su aprobación) y ya veremos cómo seguimos la senda en 2022 y 2023, de forma que no se ponga en riesgo la recuperación". Parece retrasar así la decisión para los dos años posteriores y aleja con ello un acuerdo con los sindicatos, pues ponen como condición para apoyar un alza para el último trimestre inferior a 25 euros que se fije ahora la senda para el resto de legislatura, de forma que se eleve en 2022 a los 1.000 euros mensuales.

Pero Calviño prefiere esperar a ver cómo evoluciona la economía en los próximos meses para ir más allá sin poner en riesgo el empleo y apuesta solo por una subida "moderada" en 2021. "Aún queda un camino por recorrer, que lo podremos hacer en los dos próximos años, pero tenemos que garantizar que no se ponga en peligro la creación de empleo", apuntó. Por eso asumió que tomen la decisión que tomen, no les gustará a los agentes sociales. "Imagino que los sindicatos dirán que nos hubiera gustado más y los empresarios dirán que no era el momento", explicó.