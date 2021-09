Acciona cree que el problema de la luz está en basar transición en el gas que no tenemos

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha asegurado que el actual problema de precios eléctricos se debe a que la transición energética se ha basado en un recurso que España no tiene, el gas, y cuyo coste depende de mercados internacionales.

En la actualidad, los precios en el mercado eléctrico mayorista, pool, están en máximos históricos debido, fundamentalmente, al elevado precio del gas que usan las centrales de ciclo combinado (que están marcando el precio de la energía en la mayoría de las horas) y al incremento de las cotizaciones de los derechos de emisión de CO2 (dióxido de carbono).

"Nuestro problema se llama dependencia energética y no hemos hecho nada para, de forma acelerada, dejar de depender del gas (...) Estamos en una isla energética y hemos basado nuestro sistema en combustibles que no tenemos", ha afirmado Mateo durante su intervención este miércoles en un foro organizado por El Economista.

Así, la solución a los altos precios del pool pasa por basar el sistema energético en un recurso "ilimitado y autóctono", llámese viento, llámese sol, ha dicho el máximo ejecutivo de Acciona Energía, que engloba el negocio de renovables de Acciona

Según Mateo, seguir dilapidando los recursos nacionales en "quemar gas" dañará la productividad de las empresas, que tendrán que seguir pagando cara la energía por un combustible que no tenemos.

"Creo que nos hemos distraído, la solución es acelerar la transición tecnológica (...) La dependencia energética la sabemos desde hace años y nos hemos distraído basando nuestra transición en cosas que no tenemos", ha lamentado Mateo.

El ejecutivo ha criticado que durante años se haya hablado de convertir a España en un hub del gas, cuando no tenemos gas, y lo que sí tendremos es una infraestructura fósil destinada a ser "zombi".

"El gas como respaldo es necesario, pero no se puede basar la transición en algo que no se tiene", ha insistido, tras señalar que en España la reducción de la dependencia fósil ha sido de 2 puntos porcentuales por año, mientras que en Chile, otra isla energética, ha sido de 5 puntos "porque no se han distraído" y han acelerado la penetración de renovables.

Por su parte, la consejera delegada de Engie, Loreto Ordóñez, ha advertido de que tocar el sistema marginalista de fijación de precios en el pool "sería un error" de cara a atraer los 50.000 millones de euros que habrá que invertir en renovables los próximos años y los 200.000 millones que costará la transición.

"Intervenir el mercado por una situación temporal de tensión de precios no me parece una buena señal", según Ordóñez, quien ha pedido al Gobierno revisar el 60 % de la factura de la luz que no tiene que ver con el coste de la energía.

En el 40 % restante, lo que habría que hacer es revisar cómo se trasladan los precios del pool al consumidor, ha señalado la consejera delegada de Engie, quien ha augurado en que los precios se mantendrán altos hasta la próxima primavera, cuando el pool rondará los 110 y 120 euros megavatio hora (actualmente está en 140 euros).

La ejecutiva ha añadido que las medidas impulsadas por el Gobierno, como el dividendo del CO2, el fondo de sostenibilidad o las nuevas subastas de renovable no tendrán un impacto directo en los precios.

Por su parte, el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira, ha aplaudido la intención del Ejecutivo de crear subastas alternativas de energía para comercializadoras a industria porque, en su opinión, "cualquier movimiento hacia una mayor bilateralización de la energía ayudará".

Además, "si vamos a un sistema en el que la hidráulica y la nuclear no pasarán por el pool, significa que este mercado será cada vez más pequeño y que los clientes tendrá un precio fijo", ha añadido.