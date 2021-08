¿Quieres entender la factura de la luz por completo? Así se descifra, paso a paso

1

Facturación por potencia contratada

es el término fijo de tu factura, lo que se va a pagar aunque no se consuma nada. No es idéntica todos los meses porque se cobra por días y hay meses de 28, 30 o 31 días. Incluye:

- Importe por peajes y cargos: se cobran para cada periodo: punta y valle. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), se deben mostrar sumados, pero algunas comercializadoras los desglosan cobrando por un lado peajes y, por otro, cargos en cada horario.

- Importe por margen de comercialización fijo. Las comercializadoras reciben 3,113 euros por kW y año como margen de comercialización del que deben extraer su beneficio. Este importe no ha cambiado con las nuevas tarifas, pero al haber dos potencias, se debe cobrar solo sobre el horario punta.