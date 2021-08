Un zaragozano acumula seis meses de facturas de la luz atrasadas por un fallo informático de Endesa

En plena subida del precio de la luz, con las facturas en máximos en agosto, algunos consumidores se han encontrado con otra sorpresa a la vuelta de vacaciones. Tienen facturas atrasadas por un problema informático de Endesa.

Este ha sido el caso de Pedro Valer, un zaragozano que lleva desde marzo sin recibir la factura de la luz por una "incidencia" en los sistemas de la eléctrica. Esta le acaba de comunicar por carta que le pasará ahora los recibos pendientes. En el documento, con apariencia de carta tipo para varios clientes, no se detalla cuántas facturas no le habían enviado. Tuvo que preguntarlo a través de los servicios de atención al cliente. "Después de dos largas llamadas me informan de que faltan de emitir las facturas por los consumos nada más y nada menos que desde el 1 de marzo de 2021. ¡Van a pasar seis meses cuando las reciba!", explica, con indignación.

Desde marzo no le han mandado el recibo de la luz y solo sabe que los tres pendientes los irán emitiendo "próximamente". Sus gastos por factura suelen ser de unos 70 u 80 euros. Le han dicho que las atrasadas pueden llegarle ahora "dos o tres en una semana", aunque no se lo han confirmado. No sabe cuál será el desembolso total que tendrá que hacer, pero cree que no necesitará pedir el pago a plazos que se le ofrece.

No afecta al suministro

En la carta solo le informan de que su facturación "se ha visto afectada por un incidente puntual en nuestros sistemas que impide que recibas tus facturas con la periodicidad habitual". La compañía lamenta "que este hecho pueda ocasionarte algún inconveniente" y recalca que "en ningún caso este retraso en la facturación afecta a tu suministro de energía".

Además, en la misiva, la eléctrica señala para "tranquilidad" del cliente, que ante las cantidades acumuladas a las que tiene que hacer frente ahora puede solicitar "sin ningún coste adicional, un plan de pagos fraccionado". De esta forma, podrá pagar las facturas pendientes, que ahora llegarán juntas, "en plazos mensuales, correspondientes al retraso ocasionado por la incidencia".

Pedro se queja de que en caso de que alguien necesite pagar a plazos en las siguientes facturas, será el cliente el que tenga que "perder su tiempo" en devolver los recibos al banco, reclamar y solicitar el pago prorrateado en los siguientes.

"Afección puntual"

Fuentes de Endesa aseguran que "se trata de una afección puntual ya que a la mayoría de los clientes se les factura con normalidad y los que tienen problemas se priorizan para que el retraso no sobrepase un ciclo". La compañía afirma que "se está trabajando intensamente para recuperar la normalidad lo antes posible". Entre las causas de los retrasos, la compañía apunta que son "variadas", desde la falta de lecturas del distribuidor a incidencias "provocadas en su mayoría por la entrada en vigor el 1 de junio de la nueva estructura de peaje", explican, en relación a la normativa del Gobierno central que fija las nuevas tarifas por franjas horarias.

En las facturas atrasadas se incluirá el precio del kilovatio acordado con la compañía, si se contrató con la eléctrica en el mercado libre (Endesa Energía) o el fijado en el mercado diario para cada hora, día y mes a facturar, si se sigue en el mercado regulado por el Gobierno (Energía XXI).

A la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) han ido llegando desde principios de año consultas de clientes de la eléctrica que han recibido bastantes facturas "raras" y han acudido a la asociación para que las revisaran. Su presidente, José Ángel Oliván, explica que "hemos visto facturas de 15 días, pero que luego no se cobraban", de personas que al principio pensaban "qué poco he gastado", pero luego se daban cuenta de que el periodo de facturación era inferior.

Sin embargo, no han identificado un único problema. "No eran iguales. Se veía que había lío en la facturación", señala. También han tenido un goteo de consultas en Actora Consumo. "No les mandaban las facturas y los clientes no entendían qué pasaba", apunta Lucía Germani, presidenta de la asociación zaragozana. Los problemas en la facturación se han registrado en otras comunidades en los últimos meses, según han venido denunciado otras asociaciones de consumidores nacionales.

El zaragozano Pedro Valer no entiende cómo puede ocurrir algo así en una empresa tan grande. Se queja, sobre todo, de que hayan tardado tantos meses en avisarle y aún no sepa cuándo se va a solucionar el problema. Tampoco ha recibido bien que la compañía opte por tutear a los clientes en sus comunicaciones, en una cuestión tan seria como un problema con la facturación. Aunque sea una fórmula que eligen algunas empresas en su trato con el consumidor, le parece una "falta de respeto".