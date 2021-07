La titánica lucha contra el ciberdelito

🔒

Pablo Ballarín, de Balusian: "La digitalización de las empresas aumenta la superficie de ataque"

A más actividad en la red, más posibilidades de ataques en ese escenario. Lo apunta Pablo Ballarín, experto de la firma Balusian, que indica que "el proceso de digitalización de las empresas aumenta la superficie de ataque, y muchas empresas no son conscientes del daño que pueden sufrir: no ponen en marcha planes de seguridad, ni cuentan con un presupuesto de protección adecuado".

Ballarín sostiene que si las organizaciones no disponen del conocimiento adecuado, "pueden recurrir a empresas especializadas, al igual que ocurre con cualquier otro aspecto del negocio". Sea como sea, añade, "protegerse contra los ciberataques no es un tema que debe dejarse en manos de los técnicos únicamente, es un tema de negocio que afecta a toda la organización".