Cómo rebajar la factura energética a las pymes

Conocer en qué horas se consume más energía o qué procesos se llevan el mayor gasto es clave. Todo eso son datos, explica Pedro Melendo, gerente de la consultoría e ingeniería Coanatur, que se ocupa de recabar dichos datos y digitalizarlos para hacer evaluaciones y estudios y decirle a sus clientes cómo ser más eficientes y ahorrar en la factura energética. "Antes trabajábamos en otros sectores. Yo era comercial, mi socio, economista, y decidimos que en la era digital y de las energías limpias había un nicho de mercado que atender que es el de las pequeñas y medianas empresas en materia de energía y nos pusimos a ello". Así nació Coanatur, con oficinas en Zaragoza y Castellón, de la mano de tres socios, los hermanos Melendo, Pedro y Manuel, y el castellonense David Segarra.

"Vimos que en el sector de los azulejos en Castellón había medianas empresas que consumían hasta 3 millones en energía y que eso no podía ser", indica Segarra. "En la actualidad contar con una consultoría específica que lleve el estudio de la energía en las empresas, igual que tienen una que les lleva la contabilidad, se hace más necesario que nunca", añade Melendo. "La luz es un bien necesario y estamos al lado del cliente. No en frente. No le vendemos un contrato más barato de luz sino un análisis de datos para desarrollarle el proyecto de consumo eficiente que mejor se ajuste a sus necesidades", añade.

Varios ayuntamientos y pequeñas empresas, sobre todo del sector industrial y el agrícola (bodegas, cooperativas, almacenes de fruta) son clientes de Coanatur, que pretende también llegar a talleres, restaurantes y todas esas pymes que podrían ganar bastante en rentabilidad si tuviesen un control y evaluación de su gasto energético. "Va a haber una subida muy importante en tarifas de la luz. Se venía avisando desde antes de la liberalización del mercado, pero ahora se ha hecho mucho más acuciante la búsqueda de soluciones hacia esa transición energética", explica Melendo. "Nadie se ha parado a explicarles a las pymes que el mayor ahorro puede venirles de consumir energías renovables, sobre todo del autoconsumo. De ahí el ‘boom’ que está experimentado la energía fotovoltaica", señala. En este país, que disfruta de horas solares en abundancia, hay muy poco desarrollo en este sentido, pero ahora la subida en la factura de la luz va a suponer un revulsivo, reflexiona. "La mejor forma de mitigar ese incremento es el autoconsumo siempre y cuando se instale un panel fotovoltaico para eso y no para verter electricidad a la red ya que eso encarece bastante el proyecto", advierte.

"En la actualidad contar con una consultoría específica que lleve el estudio de la energía en las empresas se hace más necesario que nunca"

Subvenciones y financiación

Lo primero que hace Coanatur cuando un cliente le pide que le desarrolle un proyecto de autoconsumo con paneles fotovoltaicos es mirar a ver si las cubiertas que tiene pueden soportarlas. Antes, explica Segarra, "muchas cubiertas eran de uralita y lo primero que hay que hacer es retirarla o proceder al desamiantado. Lo primero que recomendamos es esa sustitución". Luego le hacen el estudio de cuántos paneles precisa y la rentabilidad de esa instalación incluyendo su mantenimiento. Lo que es la amortización, añade, se ha reducido de siete años a poco más de cinco. Además, hay financiación y subvenciones para favorecer ese autoconsumo, recuerda Melendo. El departamento de Industria de la DGA ha sacado una convocatoria de ayudas financiadas en fondos europeos, pero el plazo se acaba en un mes. En la Comunidad Valenciana, añade Segarra, "salieron antes y acaba ahora el plazo, el 21 de junio.

"Las entidades locales están también desarrollando proyectos en fotovoltaica porque ven que es el momento de hacerlo", destacan los socios de Coanatur, que empezaron su actividad en el CIEM y que ahora están trabajando en La Terminal. Con nueve personas en el equipo y la colaboración puntual de varias ingenierías facturaron el pasado año 420.000 euros y esperan llegar al medio millón de euros en los próximos meses. "La fidelización del cliente es del 90%. Escuchamos sus necesidades y le hacemos el proyecto ‘llaves en mano’", indican. De lo que se trata es "digitalizarles la energía, ayudarles a ser eficientes", afirman.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.