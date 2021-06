CC. OO. y UGT celebran que el "muy ultimado" acuerdo en pensiones supone derogar las reformas de Rajoy

Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han destacado este miércoles que el acuerdo "muy ultimado" en materia de pensiones con el Gobierno y las patronales CEOE y Cepyme supone derogar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, principales elementos de las reformas realizadas en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Así lo han manifestado durante su intervención en las jornadas organizadas por la APIE 'La economía de la pandemia', dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

"Estamos cerca del acuerdo y conllevaría la derogación de la revalorización de las pensiones de Mariano Rajoy y el factor de sostenibilidad, dos índices pensados para reducir las pensiones del futuro", ha explicado Sordo. Según ha señalado Álvarez, esta primera parte de la reforma de pensiones que las organizaciones sociales esperan cerrar la próxima semana, previsiblemente el lunes, implicaría "conseguir" una "vuelta al año 2011" y, a partir de ahí "sentar las bases de un nuevo acuerdo".

Segunda fase de la reforma

En este sentido, ha anticipado que este nuevo acuerdo "con toda seguridad será más difícil" pues supone "abordar temas más complejos, de reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social". "Estoy convencido de que no será tan fácil", ha dicho.

Estas medidas "a medio y largo plazo" de la segunda fase de la reforma, ha abundado Sordo, estarían enfocadas a "mejorar la estructura de ingresos", ante un aumento de gasto en pensiones de 3 ó 4 puntos de PIB, con el fin de que las pensiones se financien "preferentemente con cotizaciones, pero no solo con cotizaciones", con la necesidad de transferencias vía Presupuestos Generales del Estado. No así el fondo para impulsar los planes complementarios: "No está dentro del perímetro de las cosas que estamos negociando", ha dicho el líder de CC. OO.

Sordo ha explicado que el acuerdo servirá para aclarar qué se financia y qué no con las cotizaciones, medidas para la futura reforma del régimen especial de los autónomos, y "habrá otras cuestiones que no estén recogidas", ha dicho, como el 'destope' de las bases máximas. Todo ello, ha dicho para engrosar la financiación del sistema con recursos por valor del 2% de PIB, unos 20.000 millones de euros.

El incremento de gasto hasta 2048 -"luego empezará a caer", ha dicho- será de más del 3%, pero la idea, ha apostillado, es "que cale para la población que mantener el sistema público va a depender de la voluntad política y de los recursos que se ponen encima de la mesa", ya que "no hay una maldición bíblica", ha ironizado, que condene a recortar las pensiones.

"Yo también he sido joven y pensé que no iba a cobrar pensión", ha abundado Álvarez, señalando que el acuerdo va a permitir "garantizar 15-20 años" la continuidad del sistema. "A partir de ahí es volver a negociar para garantizarlo durante otros 15 ó 20 años", ha dicho, subrayando que esto también va a depender "de que los jóvenes sean capaces de luchar para mantenerlo".

Movilizaciones si no hay subida del SMI

Por otro lado, han advertido de que, si no hay subida del salario mínimo interprofesional (SMI), se convocarán movilizaciones contra el Gobierno: "Hablando en plata, no vamos a soltar pieza", ha dicho Sordo, que cree que "no sería comprensible otro escenario" tras "utilizar la excusa" de que "convenía 'congelar' el SMI" por "la incertidumbre en plena crisis pandémica".

Por su parte, Álvarez ha mostrado su confianza de que llegará esta subida, incluso por "las propias declaraciones del presidente" Pedro Sánchez, y ha señalado que países del "entorno europeo más próximo lo han subido".

Por otro lado, ha señalado que "con una consulta" a los agentes sociales "sería suficiente" y que "sería bueno que el Ejecutivo empiece a cumplir" su promesa del programa de Gobierno para elevar el SMI hasta el 60% del salario medio

La reforma laboral, una prioridad

Respecto a la reforma laboral, el secretario general de UGT ha lamentado estar "en una situación casi similar" al del inicio de la legislatura, y ha pedido acometer las negociaciones con Trabajo y patronales "de forma inmediata" para "cerrar la negociación del mercado laboral". "Es prioridad que en julio poder sentar las bases para que esto es así".

Por su parte, Sordo ha señalado que este acuerdo debe pasar por garantizar que la contratación indefinida "sea la habitual y ordinaria", por "restricciones a los despidos", y "fórmulas de flexibilidad interna, alternativas a los despidos para abordar problemas de demanda o transición del empleo cuando hay cambios en los modelos de producción".

En este sentido, el secretario general de CC. OO. ha señalado cómo durante la crisis se ha apostado por "una intervención importante en el modelo laboral", cuando en España se ha optado "por la vía de los despidos".

Críticas por no renovar al personal del SEPE

Por otro lado, los líderes sindicales han censurado que el Ministerio de Hacienda haya decidido no renovar a los 1.500 trabajadores interinos del Servicio Público Estatal de Empleo contratados como refuerzo para afrontar la carga de trabajo con motivo de la crisis provocada por la pandemia de covid-19.

"Es catastrófico que cuando queda un volumen de trabajo por desarrollar importante se plantee el no mantenimiento del empleo", ha lamentado Álvarez, señalando que esta decisión "son derechos que se pierden". "No lo compartimos", ha zanjado Sordo. Ambos han señalado durante sus intervenciones que la pandemia ha evidenciado la necesidad de reforzar los servicios públicos, y en el caso del SEPE, también de sus medios materiales, ya que la crisis ha puesto de relieve la "obsolescencia" de sus equipos