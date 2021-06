Mucha luz en el Internet de las Cosas

Crecer desde Ejea. Benjamín Bentura, doctor ingeniero industrial especializado en la gestión de tecnología, está convencido de que se puede innovar y crecer con proyectos pioneros desde una localidad como Ejea de los Caballeros. No estar en una gran ciudad le da una visión que puede verse como una fortaleza en los tiempos que corren, el de ser más consciente que otros de la importancia de promover el desarrollo en entornos rurales. Así lo ha contado a este diario al reseñar la historia de un proyecto que se inició en 2014 en el Vivero Municipal de Empresas por el Ayuntamiento de la capital cincovillesa con una pequeña compañía, LED5V, dedicada a la fabricación de luminarias que dos años después dio un giro con el impulso de una estrategia tecnológica más ambiciosa. Y en ello está, intentando aprovechar todos los apoyos oficiales a su alcance para desplegar iniciativas sobresalientes, entre ellas una de la mano del Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova).

El periplo. «Hemos aprovechado todos los instrumentos que las administraciones ponen a nuestro alcance para iniciativas de emprendimiento y apoyo a la tecnología como la nuestra», señala Bentura, que puso en marcha su ‘start up’ con dos hermanos como socios, Luis y Florencio Abadía. El segundo de ellos salió tras la evolución de la empresa a algo más que fabricar luminarias y se sumaron Javier Barricarte y Antonio Martínez. «Estuvimos en el vivero del Ayuntamiento tres años en un espacio de 200 metros cuadrados y luego nos trasladamos a una nave de 1.200 metros cuadrados en el polígono Valdeferrín, donde estamos de alquiler con derecho a compra», cuenta. Hoy trabajan en la pyme siete personas fundamentalmente en el ámbito de las luminarias, incidiendo cada vez más en la aportación de tecnología de futuro. Trabajan en alumbrado público y en espacios considerados singulares, por ejemplo, y no lo hacen en bombillas, lámparas o pantallas para consumo particular, ámbito en el que –apunta– no podrían competir con grandes empresas. Su trabajo es mucho más diferenciador y sus clientes están fundamentalmente en Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vasco, aunque también tiene en Madrid o Barcelona y está iniciando contactos comerciales en países de Latinoamérica.

Con Itainnova. LED5V trabaja desde sus inicios con Itainnova, apunta Bentura. Sus luminarias ‘inteligentes’, de hecho, están instaladas a modo de demostrador en el laboratorio de IoT (Internet de las Cosas) & Blockchain del Instituto Tecnológico de Aragón, inaugurado en noviembre de 2018. Con esa entidad ha lanzado el proyecto Nodoled, una plataforma IoT de LED5V basada en luminarias ‘inteligentes’ para la industria 4.0 y ‘smart cities’. La estrategia de la empresa ejeana se basa en desarrollos de elementos de comunicaciones inalámbricas, software y hardware para hacer posible la plataforma Nodoled. «De esta manera», apuntan desde Itainnova, LED5V «ontribuye a dar soluciones de digitalización de procesos y nuevos servicios en espacios abiertos y cerrados en municipios, polígonos, naves industriales, monumentos, iglesias y otro tipo de edificios e infraestructuras en toda España». En el marco de la plataforma Nodoled, añade Benjamín Bentura, «estamos desarrollando la tecnología LIFI, que está considerada como una de las tecnologías de comunicación del futuro, junto con el 5G, ya que permite transmitir datos, en banda ancha, a través de la luz emitida por los diodos LED».

