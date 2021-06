Ante el gran reto de los fondos europeos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció el pasado miércoles en Madrid el visto bueno de Bruselas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España. Un aval que abre la puerta a recibir hasta 140.000 millones de euros de fondos europeos que ayudarán a impulsar un nuevo modelo de economía productiva que apostará por cuatro palancas fundamentales: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial.

De esos 140.000 millones, la mitad serán transferencias directas y el resto vendría en forma de créditos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó ese día que este año llegarán 19.000 millones de euros (los primeros 9.000 ya en julio), una cifra inferior de la prevista por el Ejecutivo, que era de 27.000 millones. El mes que viene, según anunció Sánchez, se celebrará una cumbre con presidentes autonómicos para hablar del plan y pactar su aplicación.

Desde el Gobierno se ha insistido en señalar que el plan que España llevó a Bruselas para su aprobación -pergeñado en el ministerio de Economía con su titular, Nadia Calviño, a la cabeza- ha sido de los más completos y avanzados, ya que se negoció desde el pasado mes de octubre.

Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro, así lo manifestó hace tres semanas durante su participación en Zaragoza en el evento de celebración de los 145 años de Ibercaja. El pasado miércoles, Von der Leyen vino a corroborar esa manifestación con su visto bueno a un programa que "ha sido diseñado en España" y que ayudará a esa transformación del modelo económico que se reclama desde ámbitos muy diversos desde hace años.

La llegada de fondos europeos, en cualquier caso, no tiene precedentes, tanto por su cantidad, calificada en algunas instancias como estratosférica, como por la calidad que previsiblemente se exigirá para recibirlas.

Para afrontar este desafío se necesitará contar con expertos que ayuden a las empresas a optar en condiciones a acceder a estos fondos. Conscientes de ello, Ibercaja Banco ha decidido sellar una alianza con dos firmas asesoras que permitan a las compañías que tienen como clientas facilitar todo tipo de gestiones.

Firma en el Patio de la Infanta

El pasado miércoles, el mismo día que la presidenta de la Comisión Europea estuvo en Madrid, el consejero delegado del banco aragonés, Víctor Iglesias, firmó un acuerdo con Antoni Bover, presidente de Mazars en España, y con Antonio López, consejero delegado de Silo, que estipula el asesoramiento de estas dos firmas a los clientes de banca de empresas de la entidad en su camino de acceso a los fondos procedentes del paquete Next Generation EU y acompañarlos en el proceso de identificación de oportunidades y solicitud de ayudas. Una tarea explicada a este diario por directivos de los tres firmantes en el Patio de la Infanta de Ibercaja.

El visto bueno de la Comisión Europea al plan de España para recibir los fondos europeos fue escenificado por Ursula von der Leyen en un evento el pasado miércoles en la sede de Red Eléctrica en Madrid, simbolizando así la importancia que para el propio plan tiene la transición ecológica, que aglutina cerca del 40% del total de las inversiones.

En esa presentación, la presidenta de la Comisión hizo un llamamiento a la unidad política para llevar adelante las iniciativas y reformas vinculadas al plan Next Generation EU. "Los europeos hemos atravesado juntos esta pandemia. Ahora que las cosas comienzan a mejorar, necesitamos a todos los grupos políticos para que el plan sea una realidad", dijo Von der Leyen.

Participación de la banca

Con el pistoletazo de salida al plan de recuperación español se abre un proceso en el que falta por conocer muchos detalles. Entre ellos, hasta dónde llegará la participación de la banca, cuyo concurso se plantea imprescindible teniendo en cuenta el monto económico que se movilizará.

Sin esperar a un acuerdo al respecto planteado por las patronales bancarias al ministerio que dirige Nadia Calviño, en Ibercaja han dado un paso adelante al firmar un acuerdo con las consultoras Mazars y Silo para ofrecer asesoramiento a quienes quieran acceder a los fondos. "Esta colaboración responde a nuestro propósito corporativo, fundamentado en el acompañamiento a nuestros clientes en todos sus momentos vitales, y este es uno de ellos", señaló el miércoles Víctor Iglesias, consejero delegado de Ibercaja. "Después de la crisis, las empresas necesitan todo nuestro apoyo para poder aprovechar las oportunidades que ofrece la recuperación de la economía y la inminente llegada de los fondos de recuperación europeos", añadió.

El apoyo de Mazars y Silo a la entidad aragonesa se estructurará en tres ejes. En primer lugar, se ofrecerá una formación introductoria y una actualización en tiempo real para conocer en qué consisten, los plazos y los posibles mecanismos de acceso a la financiación bajo el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR). En una segunda fase, se trabajará con cada empresa en la identificación de oportunidades que puedan dar lugar a proyectos que encajen en la filosofía que emana del MRR: transformación, colaboración e impacto. Finalmente, se proporcionará un asesoramiento sobre los siguientes pasos a seguir para poder avanzar de la definición a la acción. Además, el servicio incluirá la posibilidad de acceder a líneas de financiación de Ibercaja, como adelanto a la recepción de las ayudas o como financiación de la inversión empresarial.

Ángel Sánchez (Silo): "Tenemos una gran oportunidad. No podemos hacerlo mal"

Ángel Sánchez, de Silo. Francisco Jiménez

Silo es una consultora ‘boutique’, reconoce Ángel Sánchez, socio de la firma, que está especializada en la gestión y la financiación de proyectos de innovación que cuenta con profesionales preparados para el gran reto que supondrá la tramitación de iniciativas de grandes y pequeñas compañías capaces de hacerse con fondos del plan Next Generation EU.

Creada en 2012 con directivos bregados en el diseño de instrumentos públicos de apoyo a la empresa que han trabajado tanto en el ámbito público como en el privado, Silo tiene en frente hoy, con la llegada de apoyos millonarios procedentes de Bruselas, una gran oportunidad. Lo subraya Ángel Sánchez, que está convencido de que saldremos bien del envite. "Esto no puede salir mal por una cosa muy sencilla, porque debemos hacerlo bien para que nuestros hijos y nuestros nietos no puedan decirnos que teniendo una oportunidad como ésta hemos fallado", señala, dejando entrever el alcance de este proceso de salida de la crisis económica causada por la situación sanitaria derivada de la expansión del coronavirus.

"Tenemos una gran oportunidad. No podemos hacerlo mal", insiste Sánchez antes de recalcar la importancia de un mecanismo que permitirá "transformar nuestro tejido productivo".

El directivo de Silo reseña que la asesoría no había trabajado con una entidad financiera en un tema como éste, pero que lo hace con Ibercaja tras constatar una buena sintonía entre los equipos para llevar a buen puerto la llegada de ayudas europeas a las empresas. "No es habitual para nosotros trabajar con bancos, pero hemos visto en Ibercaja al socio adecuado", indica tras reconocer que el acuerdo fue ‘cocinado’ "a fuego lento" antes de cerrarlo con éxito. En todo caso, él es optimista en el resultado final. "Como solo puede salir bien, saldrá bien", afirma.

Teresa Fernández (Ibercaja): "Confío en que primen los criterios técnicos sobre los políticos"

Teresa Fernández, de Ibercaja. Francisco Jiménez

"Es un reto social que ayudará a transformar la economía y nuestro tejido productivo". Así describe la llegada de los fondos Next Generation EU a España Teresa Fernández, subdirectora general y directora de banca de Empresas de Ibercaja, que habla con satisfacción del acuerdo firmado con Mazars y Silo para ofrecer asesoramiento en la materia a los clientes del banco. "Confío en que primen los criterios técnicos sobre los políticos en la concesión de los fondos", apunta también antes de destacar la importancia de la colaboración público-privada y de las empresas grandes y pequeñas en el proceso.

"Hemos querido contar con el asesoramiento de expertos para llegar a las empresas que tenemos como clientes en toda España, de Aragón y de otros sitios y de todo tipo de sectores", señala Fernández, convencida de haber encontrado en Mazars y Silo a dos buenos compañeros de viaje. "Ambos tienen la capacidad técnica para acompañar a las empresas que soliciten apoyos en el 100% del recorrido. Estamos en manos de expertos en asesoramiento", indica.

Este asesoramiento, según se explicó tras la firma del acuerdo, se adaptará en función del tipo de empresa y del sector en el que opere y contará con un equipo multidisciplinar formado por consultores, auditores, expertos en gestión de riesgos, abogados o asesores fiscales especializados en los distintos sectores de actividad y en áreas claves como la transición ecológica y la digital.

Fernández destaca que el apoyo a las empresas será más que por sectores por las finalidades que recoge el plan ‘España Puede’ del proyecto de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se centra en cuatro transformaciones inspiradas en la Agenda 2030: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

Manuel Vaca de Osma (Mazars): "La convocatoria está abierta a sectores que sean transformadores"

Manuel Vaca de Osma. Francisco Jiménez

"Estamos en un proceso que a partir de ahora va a coger velocidad", declara Manuel Vaca de Osma, socio responsable de Mazars, al referirse a la aprobación de la Comisión Europea del plan de recuperación de España el pasado miércoles. Una ‘bendición’ certificada por la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, en su visita a Madrid el miércoles y que permitirá la llegada de 69.500 millones de euros, los primeros 9.000 millones en concepto de prefinanciación a partir de este mes de julio.

"La convocatoria está abierta a sectores que sean transformadores, el espectro es amplio", recuerda Vaca de Osma, que coincide con Teresa Fernández en la importancia de la colaboración público-privada para que la gestión de las ayudas se realice de un modo diligente.

Con más de 40.000 profesionales en más de 90 países, Mazars es una firma de auditoría, consultoría y asesoramiento financiero, legal y fiscal de gran empaque internacional. Tener una red internacional de estas características puede ayudar a gestionar proyectos que accedan a fondos europeos que sean transnacionales, apunta el socio de esta consultora en España.

"Lo que haremos es, primero, identificar los proyectos que puedan acogerse a las ayudas y a partir de ahí vertebrar los requerimientos de cada caso para poder agilizar después su tramitación", explica el directivo, que ahonda en la buena sintonía encontrada con Ibercaja y Silo para trabajar juntos en este proceso. "Tenemos una visión muy parecida", afirma.

"Afrontamos un gran reto con los Next Generation y hemos de ser capaces de superarlo, conseguir que no se pierdan fondos, como ha pasado en otros casos porque al final no son utilizados", señala Vaca de Osma. "140.000 millones de euros es una barbaridad, un apoyo que bien utilizado puede ayudar a transformar España", indica.