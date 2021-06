Preacuerdo en HMY Yudigar para un convenio de tres años en Cariñena

Representantes de la dirección y del comité de empresa de HMY Yudigar llegaron a última hora de la tarde de ayer, después de 10 horas de diálogo durante toda la jornada, a un preacuerdo en la sede del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para un convenio de tres años de duración (2021, 2022 y 2023) y con opción a uno más (2024) si las partes lo aceptan.

Después de seis meses de negociaciones y varias reuniones en el SAMA, empresa y sindicatos consiguieron cerrar un texto que incluye para este año una paga lineal de 220 euros para la mayor parte de la plantilla y de 150 euros para aquellos que no tienen un plus, así como un incremento del 1% en todos los pluses. Para 2022 se acordó una subida de sueldos del 2% para toda la plantilla y una paga lineal de 150 euros para trabajadores sin el citado plus. Finalmente, para 2023 se pactó incluir la subida que se acuerde en el convenio del Metal de ese año y de nuevo la paga de 150 euros.

Michel Benito, presidente del comité de empresa, liderado por OSTA, se mostró satisfecho de la firma del preacuerdo y confió en que la plantilla lo avale en las asambleas que se celebrarán mañana y el viernes. Reconoció cesiones por ambas partes y agradeció el apoyo de los asesores de los sindicatos para sacar adelante el texto final. OSTA tiene en el comité 7 miembros, por 3 de CC. OO., 3 de UGT y 2 de CGT. El convenio afecta a 750 personas que forman la plantilla media de HMY en Cariñena. El número de trabajadores en la fábrica se eleva a las 1.100 con eventuales.

Fuentes de la compañía, por su parte, señalaron que el acuerdo alcanzado, «además de garantizar el empleo, que era nuestro principal objetivo, supone un gran espaldarazo en términos de competitividad», lo que le permitirá «seguir afrontando con solvencia grandes proyectos nacionales e internacionales, así como importantes inversiones de mejora directa para nuestros clientes en dos ejes principales: la transformación digital y la transición ecológica».

El nuevo convenio facilitará a la compañía afrontar un futuro con buenas expectativas después del año «complicado» vivido por la crisis causada por la expansión del coronavirus. HMY lidera desde Cariñena el negocio del grupo en España, Portugal, Italia, Grecia y países de África y Sudamérica.

En su congreso anual celebrado en enero pasado, que reunió a 500 empleados ‘online’ con más de 350 conexiones desde más de 15 países, directivos de HMY dieron cuenta de la apuesta inversora de 18 millones de euros realizada en 2020 para un ejercicio que no fue nada fácil por la covid. «De estas inversiones, una buena parte se destinó al equipamiento industrial y otra a la sostenibilidad», precisaron fuentes de la compañía a este diario.