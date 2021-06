La futura subida del salario mínimo interprofesional (SMI) parece más cercana.

La cuantía actual quedó congelada tras la falta de acuerdo el año pasado, que se escenificó incluso entre ministerios. La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha vuelto a poner el tema sobre la mesa y anunciar que este año habrá un incremento, uno de los compromisos de Podemos en el acuerdo de Gobierno de coalición con el PSOE.

Los empresarios aragoneses mantienen que "no es el momento" debido a las consecuencias de la pandemia de covid-19, mientras los sindicatos avanzan que seguirán las movilizaciones si no se "descongela".

Antes de finalizar el año podría producirse la subida del salario mínimo, situado en 950 euros al mes, la que no se produjo el pasado. El objetivo para esta legislatura es que se incremente de forma progresiva hasta suponer alrededor del 60% del salario medio. Los sindicatos CC. OO. y UGT han venido movilizándose, desde que el año pasado se decidiera dejarlo "congelado", en concentraciones (la última coincidiendo con el Primero de Mayo) en las que han sumado otras reivindicaciones como la derogación de la reforma laboral. "No estuvimos nada de acuerdo con la primera idea de que no iba a haber subida ni con la propuesta que salió de que de momento no iba a haber y que se vería 'en unos meses'", cuenta Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón, que anuncia que mantendrán las protestas si no hay aumento este año.

Por su parte, los empresarios aragoneses siguen alertando de los efectos negativos de la decisión. "El incremento del salario mínimo sería un freno para la recuperación económica", afirma Jesús Arnau, director general de CEOE-Aragón. La patronal aragonesa ha recibido con "muchísima preocupación" las noticias sobre un nuevo impulso desde el ministerio de Trabajo al incremento del suelo que marca el mínimo en los convenios de las empresas. "La prioridad máxima ahora de toda la sociedad es la recuperación económica y la creación de empleo", señala. Unos objetivos que cree se pueden poner en peligro si se lleva a cabo en estos momentos un aumento de los costes laborales.

Incentivar el consumo

"Ahora no es el momento", insiste Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme Aragón. "Hay que luchar siempre por un salario digno, pero tiene que estar equiparado con la productividad y demás circunstancias", señala. Y advierte de que el incremento puede tener "repercusiones que afecten a sectores más desfavorecidos, que son los que se intenta proteger".

Sin embargo, los sindicatos vienen defendiendo el lado positivo de la medida no solo desde el punto de vista de justicia social sino también económico. "En una crisis como esta, que tiene que ver con que se paró el consumo, se requiere meter dinero en el sistema económico", plantea Pina. Además, añade que "en la mayoría de los países europeos ha habido subida" y el español suele estar en la parte baja de la tabla. Unido a que "muchos sectores de los que están en el mínimo nivel son de los que fueron considerados esenciales", por lo que han seguido trabajando. "Para la patronal no sería el momento de subir el salario nunca", lamenta el sindicalista.

Desde UGT Aragón se señala que "el repunte de la inflación es un factor más que empuja a favor de incrementos salariales y, singularmente de la subida del SMI". Actualmente, el índice de precios al consumo (IPC) se encuentra en el 2,7%, según el dato adelantado de mayo. Se insiste en que no se retrasen más decisiones para "acabar con la precariedad", como la derogación de la reforma laboral.

Arnau recuerda que la crisis económica que ha llegado tras la sanitaria sigue afectando al tejido empresarial. Así, en el último año, de las empresas que tienen asalariados se han perdido 1.128, en el periodo que va de febrero de 2020 a abril de 2021. Apunta que "lo importante ahora es la vacunación, que estemos todos vacunados y se empiece a levantar una actividad económica en todos los sectores". López de Hita pide "equilibrar las medias de tipo sanitario y las de tipo económico" y esperar a que las situaciones vayan mejorando.

Entre los problemas que ve la patronal para acometer ahora el aumento salarial, Arnau señala que "penaliza al medio rural y a determinados sectores" porque "no es lo mismo un salario mínimo en Madrid que en el medio rural". Y la decisión tampoco tiene en cuenta la oferta y la demanda. "Es una medida tan complicada de tomar ahora que perjudicará la economía", insiste. A la hora de aplicarla, López de Hita considera que hay que lograr un "equilibrio entre el incremento y las cargas que tienen que soportar las empresas" porque "no se puede cargar sobre los hombros de la pyme los incrementos salariales si no van ligados a un sistema de mejora de la productividad".

En lo que coinciden los cuatro agentes sociales es en esperar que no vuelvan a repetirse las contradicciones dentro del Gobierno de coalición. El año pasado el Ministerio de Trabajo, en manos de Díaz, avanzó en la negociación de la subida, con la oposición de la patronal, pero desde la cartera de Economía de la socialista Nadia Calviño, con el acuerdo del presidente, se decidió retrasar la medida. Ahora se espera que este mes se conozca el resultado del informe elaborado por un grupo de expertos, formado siguiendo las recomendaciones europeas, y a partir de allí convocar a empresarios y sindicatos. Díaz ya ha avanzado que la decisión de si hay subida se conocerá "en unos días".

