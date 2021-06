Renta 2020: Hacienda agota las citas los primeros días, pero sigue abriendo nuevas

"No existen citas libres en ningún centro asociado". Este mensaje telefónico escuchan estos días muchos contribuyentes aragoneses que intentan pedir cita para acudir a las oficinas de Hacienda a que les hagan la declaración de la renta. Como en años anteriores, se ha producido un aluvión de llamadas los primeros días y desde la Agencia Tributaria aseguran que no significa que ya no queden citas, sino que se han agotado las de ese día, pero se van abriendo nuevas los siguientes.

Este miércoles, las dudas sobre cómo conseguir cita ante la saturación de llamadas de los primeros días han estado presentes en el inicio de la campaña presencial. A pesar de que solo se pueden acercar al servicio de confección de declaraciones quienes dispongan de cita previa, algunos de los que han acudido a de Zaragoza lo hacían cansados de llamar desde el jueves pasado sin conseguir una. Allí les remitían a seguir intentándolo en los próximos días en internet (www.agenciatributaria.es), la aplicación móvil de la agencia o por teléfono (901 22 33 44 ó 91 553 00 71, de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00).

Nuevas citas cada día

Con la atención presencial, la campaña del impuesto entra en su última fase, ya que el plazo para presentar el impuesto finaliza el día 30 de este mes. La confección en las oficinas se une a la que comenzó en abril solo por internet y la telefónica de mayo. "Que no haya citas no significa que se hayan agotado, sino solo las ofertadas para ese día", han asegurado esta mañana desde la Agencia Tributaria. En Zaragoza, el servicio se ha instalado de nuevo en la sede de la DGA de la plaza de San Pedro Nolasco, tras el parón del año pasado por la pandemia de covid-19, cuando se redujo la atención y se dejó en la sede de la calle Albareda. Las mismas fuentes han afirmado que habrá citas "hasta el último día". Se pueden solicitar hasta el 29 de junio, un día antes del finalizar el plazo de presentación de la declaración.

La atención en las oficinas este año sigue afectada por las medidas sanitarias de prevención de contagios, que han exigido la reducción de aforos y el mantenimiento de distancias de seguridad en zonas comunes y entre puestos de atención. En Zaragoza, se ha aumentado la distancia entre los puestos, con separadores más altos, cedidos también por la DGA. Además del servicio de la capital aragonesa, este se presta como otros años en Catalayud, Huesca, Monzón, Alcañiz y Teruel.

Desde la Agencia Tributaria recuerdan cómo funciona el sistema para pedir cita. Se abre periódicamente y por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir otros días de cita, y así sucesivamente hasta el final de la campaña. "De esta manera se consigue ir ajustando la capacidad de absorción que tengan los distintos centros de atención", han explicado desde la Agencia en la presentación del arranque de la confección presencial.

Por tanto, aclaran que "si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas unos días después". En esto casos, la Agencia recomienda no esperar a que haya más citas libres, sino que se opten por el servicio de confección telefónica de declaraciones 'Le Llamamos'. Este puede absorber más demanda de contribuyentes.

De hecho, quienes lo intentan sin éxito estos días, si consiguen introducir sus datos por teléfono siguiendo una grabación, esta les remite a este servicio, al que puede acudir el mismo perfil de contribuyente que a las oficinas. Sin embargo, en los momentos de mayor saturación puede que tampoco se consiga cita para la renta por teléfono y haya que seguir intentándolo.

La Agencia pide también que quienes consigan cita y no puedan acudir la anulen para que pueda darse a otro contribuyente para "mitigar una eventual pérdida de citas". Por su experiencia en años pasados, calculan que en más del 25% de las citas concertadas con más de una semana de antelación, el contribuyente no acude.

Este año la principal novedad, además de las medidas de prevención de contagios, es la atención especial a los afectados por expedientes de regulación de empleo (ERTE) y los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV). Para muchos de ellos será la primera vez que presentan la declaración. A los primeros les ofrece "la información más actualizada disponible, a partir de los datos del Servicio Público de Empleo (SEPE) sobre los expedientes de reintegro", para quienes cobraron más de lo que les correspondía.

Además, dentro de la herramienta ‘Informador’ de Renta de la web de la Agencia, tanto afectados por ERTE como perceptores de IMV pueden hablar por un chat con un funcionario para resolver dudas.