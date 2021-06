El "galimatías" de la nueva factura de la luz y por qué costará ahorrar

El cambio en la tarifa de la luz que ha entrado en vigor en junio viene acompañado de un nuevo modelo de factura, que incluye más información para facilitar el ahorro mediante el cambio de hábitos. Sin embargo, como en anteriores modificaciones, las asociaciones de consumidores aragonesas reconocen que más datos en el recibo no son garantía de que vaya a ser más comprensible y que incluso puede resultar todo lo contrario. Además, aconsejan "no romperse la cabeza" buscando encender los electrodomésticos en las horas más baratas, porque no va a compensar.

El nuevo recibo diseñado por el Gobierno se incluye en la resolución de 28 de abril de 2021, de la dirección general de Política Energética y Minas, que establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad a utilizar por los comercializadores de referencia. Aparece el desglose doble si se contratan dos potencias diferentes, para las horas "punta" y otra para las "valle", y lecturas de consumo en las tres nuevas franjas, las dos anteriores más un periodo "llano", con horarios diferentes. Se incluye la separación de los peajes (coste del transporte y distribución de la electricidad) y los cargos (primas a las renovables, déficit eléctrico...), si se está acogido al bono social, la potencia máxima demandada durante el mes, dónde reclamar o un código QR para acceder a un comparador de precios. Mucho más texto repartido en dos páginas, pese a un par de gráficos.

"La factura de la luz no la vamos a entender nunca", asegura Lucía Germani, presidenta de asociación zaragozana Actora Consumo. En este caso cree que "cuanta más información, más desinformado estás". Considera que el recibo sigue siendo "un galimatías", que no han conseguido aclarar las reformas de los últimos años. Además, denuncia que la nueva tarifa única por tramos horarios "va en contra de los consumidores vulnerables", que son los que tienen menos margen de maniobra. Critica el "silencio" desde el Ministerio de Consumo sobre la medida aprobada desde el de Transición Ecológica.

"El consumo doméstico no es flexible. No consumimos por capricho a esas horas ni por conspiración, sino porque las situaciones nos obligan"

"El consumo doméstico no es flexible. Los horarios laborales, de colegio, mandan sobre nuestro consumo. No consumimos por capricho a esas horas ni por conspiración, sino porque las situaciones nos obligan", añade José Ángel Oliván, presidente de Ucaragón, que coincide en calificar de "galimatías" la factura por su complejidad. La organización calcula que apenas un 10% de nuestro consumo es flexible.

Por ello, Oliván señala que "todos los intentos de cambiar nuestro consumo fracasarán porque las posibilidades de cambio de nuestro consumo son difíciles". Y va más allá. "Si todos los que consumen en las horas punta pasaran a las horas valle, las valle se convertirían en horas punta", augura.

Críticas por culpabilizar a los consumidores

Ambos critican que se vaya a responsabilizar a los consumidores si pagan más de luz. "Las facturas se van a incrementar y la culpa será nuestra", denuncia Germani, que aconseja consumir, en la medida de lo posible, en las horas medianas y en los fines de semana. "Si hay alguien teletrabajando en casa, qué va a hacer", apunta, o en el caso de tener que atender a niños o personas mayores, como supuestos en los que el consumo se hará en horas punta.

Esta dificultad de trasladar ciertos consumos hará que resulte difícil ahorrar tratando de aprovechar las horas más baratas. "La lavadora, el lavavajillas o la plancha suponen muy poco gasto en el conjunto de la factura eléctrica, los utilizamos en un tiempo determinado, en cambio el frigorífico, que tiene dos motores, está todo el día", destaca Oliván. La bajada con la introducción de tarifas se sitúa en 17 euros al año, en la parte fija que incluye peajes, cargos y pagos por capacidad, según los cálculos de la CNMC.

Oliván recuerda que muchos consumidores ya hicieron "inversiones importantes" cuando en las anteriores reformas de la tarifa se introdujo, primero la nocturna y luego la de discriminación horaria. Ahora, este colectivo va a ser el más perjudicado ya que al pasar todos a una tarifa única, a ellos les supone una subida de 24 euros al año.

Todo ello, en un mercado en el que denuncian que la complejidad se extiende a todo el sistema. Desde hace casi 20 años se puso en marcha la liberalización del mercado eléctrico, sin que todavía la mayoría de los consumidores tengan claro si se encuentran en el mercado regulado o el libre. A las asociaciones siguen llegando personas con problemas en la factura que no saben contestar a la pregunta: "¿En qué empresa tiene contratada la electricidad?". El 77% de los consumidores españoles desconoce que existe un mercado regulado y otro libre, según una encuesta de la CNMC de 2019.

Oliván cree que la liberalización "ha sido un fracaso para los consumidores" y que incluso habría que "dar la vuelta" e ir otra vez hacia una empresa pública fuerte como la que han mantenido países como Francia e Italia.

"Sigue habiendo conceptos que no tenían que estar en la factura como el déficit de tarifa o las renovables, que tenían que estar en los presupuestos"

Entre los efectos que puede tener la reforma, Germani ve un trasvase de clientes del mercado regulado al mercado libre. "Tiene beneficios muy claros para las empresas del mercado libre, que van a ofertar tarifas planas y la gente por no complicarse las va a coger". Advierte que "al final les puede salir más caro, porque las tarifas planas siempre son más caras", pero dan estabilidad, "que es lo que quiere la gente", saber qué cantidad de luz o gas pagan al mes. Otros beneficiarios serán quienes compren un vehículo eléctrico porque podrán recargarlo por la noche, en las horas más baratas.

Ambos coinciden en que si lo que se busca es abaratar el recibo, la forma más rápida es bajando impuestos o sacando del recibo cargos que no tienen que ver con el gasto de luz del consumidor. "Sigue habiendo conceptos que no tenían que estar en la factura como el déficit de tarifa o las renovables, que tenían que estar en los presupuestos", pone como ejemplos. Germani. Además, considera "escandaloso" que se grave el importe de la factura con el tipo máximo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), del 21%. "Es el mismo que se aplica a los artículos de lujo. Te compras un diamante, 21% de IVA, y pagas la luz, 21% también", pone como ejemplo.

Oliván recuerda las imperfecciones del mercado eléctrico, como el sistema de subasta "perversa" en el que la energía más cara marca el precio al que se paguen todas las demás. Cree que hay que actuar sobre el sistema de fijación de precios o la letra pequeña de los contratos de las comercializadoras en el mercado libre y que los problemas de los consumidores "entren en la agenda política".

Tres consejos para afrontar el cambio de factura

1. No romperse la cabeza con cambios de rutinas domésticas para ahorrar en la factura. El ahorro no compensará el esfuerzo, aseguran desde Ucaragón. El frigorífico, la secadora y el horno son tres de los electrodomésticos que más consumen, aunque el último no supone un gran importe porque se utiliza poco. La nevera no puede desenchufarse. Habrá consumos que habrá que hacer en horas puntas como cocinar, poner el aire acondicionado o encender un ventilador de día en verano, aunque se pueda trasladar algo de consumo al fin de semana, cuando el precio es igual durante todas las horas.

2. Esperar a ver cómo evoluciona el precio del KW en los próximos meses. De momento, se han registrado subidas récord no vistas desde la tormenta Filomena en enero. Hay que estar atentos a las facturas de la luz y compararlas.

3. No tomar decisiones precipitadas a la hora de cambiar del mercado regulado al mercado libre para poder contratar una tarifa plana porque las asociaciones de consumidores alertan de que a medio plazo el precio no resulta más barato. Leer la letra pequeña. En el caso de la nueva factura, las comercializadoras del mercado libre deben comunicar los cambios que suponga el nuevo modelo, que fija para ellas contenidos mínimos.