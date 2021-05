Lo ha resumido con claridad el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura: "No hay inversor más protegido que el inversor informado". Una declaración que refleja muy bien el objetivo del convenio firmado este lunes por la CNMV con la Universidad de Zaragoza y el Banco de España para mejorar la cultura financiera de los estudiantes. Un acuerdo que busca "que los ciudadanos adopten decisiones financieras ajustadas a sus características personales".

El convenio, rubricado por el rector del centro educativo, José Antonio Mayoral; el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el propio Buenaventura permite a la Universidad de Zaragoza sumarse al denominado Plan de Educación Financiera, que pretende que no solo los estudiantes de carreras económicas tengan este tipo de formación, sino los que cursan otros tipos de estudios.

"El grado de conocimiento en educación financiera en España es reducido", ha apuntado Hernández de Cos, que ha insistido en la conveniencia de que los ciudadanos en general sepan mejor en qué consiste la inflación o cómo funcionan los intereses compuestos de las hipotecas. "Vivimos tiempos de inversión cambiantes y complejos y aparecen nuevos riesgos", ha señalado por su parte el presidente de la CNMV, quien ha recordado cuatro consejos fundamentales en este ámbito: no invertir en nada que no se entienda; asesorarse siempre con profesionales de entidades reguladas; buscar distintas alternativas de inversión y no invertir nunca con prisa. En este último punto, ha precisado que viene bien seguir los consejos de 'El arte de la prudencia' de un aragonés, en referencia a Baltasar Gracián.

El gobernador del Banco de España, por otro lado, ha incidido en un punto de vista que ya expuso en su anterior visita a Zaragoza, el de mantener las ayudas públicas a la economía aún durante un tiempo para salir mejor parados de la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus. "Hay un cambio de expectativas y la aceleración de la vacunación está mejorando las expectativas, pero el nivel de incertidumbre sigue siendo elevado", ha sostenido. Eso sí, ha indicado también, convendría hacer frente de nuevo a retos estructurales de la economía española, debilidades que ya teníamos antes de la covid-19. Se ha referido, en concreto, a nuestra baja productividad, la precariedad existente en el mercado de trabajo, el envejecimiento poblacional, el cambio climático y la desigualdad.