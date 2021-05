Menos de 1,5 millones de trabajadores tienen garantizado cada año su poder adquisitivo en España

Después de que el año de la pandemia los precios se desinflaran a tasas negativas no vistas desde años atrás, estos últimos meses se están disparando y la inflación escaló en abril al 2,1%. Los cerca de nueve millones de pensionistas no deben preocuparse, puesto que, aunque sus prestaciones se han revalorizado este año un 0,9%, el Gobierno les compensará en caso de que finalmente el IPC cierre por encima de ese nivel. Es decir, no perderán en ningún caso poder adquisitivo. Además, antes de que finalice 2021 el Ejecutivo aprobará una nueva ley en la que les garantizará de nuevo que mantendrán su capacidad de compra en todo momento, según recoge el plan de recuperación enviado a Bruselas y tal y como se ha pactado ya con los agentes sociales.

Sin embargo, ¿qué pasa con los trabajadores? Los salarios este año están contenidos a consecuencia de la pandemia y, aunque gracias al IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) se habían comenzado a impulsar después de años de devaluación y se consiguió en 2019 una subida media por convenio que rozó el 2,3%, en 2020, a consecuencia también de la pandemia, volvieron a situarse por debajo del 2%. Y esta caída se ha agudizado en lo que vamos de ejercicio, puesto que el incremento salarial pactado por convenio ha descendido hasta el 1,5%, según los últimos datos de abril publicados por el Ministerio de Trabajo. Significa esto que este año los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, puesto que, por el contrario, los precios se han disparado por encima del 2,2%. Y solo 1,5 millones lo tienen blindado.

Para combatir esto, antes era habitual que los convenios recogieran lo que se llama 'cláusula de garantía salarial', que obliga a revisar la subida de los salarios al alza en caso de que la inflación sea mayor para compensar ese diferencial, a semejanza de lo que se ha hecho estos últimos años con los pensionistas, cuando les ha abonado una 'paguilla' por las décimas de desvío del IPC y presumiblemente se hará también este año. Y así sucedía mayoritariamente con los trabajadores hasta el año 2008, hasta julio de aquel ejercicio más de la mitad de los convenios (el 54,4%) contaba con cláusulas de revisión que daban protección a prácticamente tres de cada cuatro trabajadores (el 74,1%).

Declive y lento avance

Pero estalló la Gran Recesión y comenzó a decaer paulatinamente. Además, en plena crisis el IPC volvió a escalar por encima del 2% entre 2010 y 2012 y los empresarios se quejaban de que las cláusulas de revisión salarial, al originar subidas salariales adicionales, estaban elevando la factura de los costes laborales en plena recesión económica.

El remate final fue la aprobación de la reforma laboral, que mermó la capacidad de negociación de los sindicatos y provocó que comenzara su declive. Así, en el año 2015 únicamente un 7,76% de los convenios que afectaban al 12,52% de las personas (1,28 millones de trabajadores) contaban con este tipo de cláusula. Desde entonces, se ha ido incrementando, pero de manera muy lenta y aún son pocos todavía los convenios que recogen la cláusula de revisión salarial y la afección es escasa, se lamenta Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO. De hecho, el año pasado menos de 1,5 millones de trabajadores tenían blindado su poder adquisitivo gracias a que esta cláusula estaba recogida en 702 convenios, lo que representa menos del 20% de los trabajadores cubiertos por convenio y apenas un 10% de los asalariados. El porcentaje se mantiene similar en lo que va de año, aunque el pasado 10 de mayo el sector para la química incluyó esta cláusula para garantizar el poder adquisitivo de unos 300.000 empleados.

Desde CC OO, y también desde UGT, comenzarán una ofensiva para que en los próximos convenios que se firmen se recoja esta garantía de revisión salarial. Por ello, consideran clave que en el próximo acuerdo para la negociación colectiva se incluya esto, al igual que se hizo en el anterior. "Es importante en años convulsos que blindemos nuestro poder adquisitivo a través de una cláusula de revisión", sostiene Vicente.

Pero no solo eso. CC OO ya ha establecido cuál va a ser su postura de cara a la negociación para la subida salarial de este año y los próximos: exigirán que los salarios suban un 1,5% en 2021 y entre un 2% y un 3% los dos siguientes. Desde UGT denuncian que la CEOE no quiere sentarse a negociar y presentarán batalla para subir los sueldos más bajos y lograr que no haya ninguno por debajo de los 14.000 euros anuales. Además, empezarán a pelear por una jornada de 32 horas semanales.