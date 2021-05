La nueva patronal Conpymes defiende un "capitalismo inclusivo" y pide estar presente en las mesas de diálogo

El presidente de la nueva confederación nacional de pymes Conpymes, José Luis Roca Castillo, ha defendido este viernes, durante la presentación oficial de la patronal, que aspiran a estar presentes "cuanto antes" en las mesas del diálogo social y ha defendido un "capitalismo inclusivo" como sistema de mercado comprometido con la sociedad y el medio ambiente.

Un modelo, ha añadido, centrado "en la igualdad de oportunidades y en la lucha contra las regulaciones que favorecen los oligopolios de rentas excesivas en detrimento de las pymes y los autónomos". "Queremos tener una voz autorizada", ha resaltado Roca.

Por su parte, el vicepresidente de Conpymes y presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha incidido en que la voluntad de esta nueva organización es la de "poder ser útiles y trabajar" para situar a las pymes "en el puente de mando".

Preguntados por su inclusión en las mesas de diálogo social, Cañete ha explicado que la organización ya tiene capacidad y representación para poder participar "inmediatamente", pero que "si no lo hacen o si no se hace, se debería cuestionar qué es lo que pasa en España para que una organización que representa lo que representa Conpymes y que es necesaria para el diálogo social y la transformación, no esté presente".

De hecho, cree que si no hay una integración de la patronal lo antes posible en el diálogo social, se mostrará que España "tiene una anomalía democrática de participación en el ámbito empresarial".

Según la vicepresidenta segunda de Conpymes, María José Landaburu, ignoran cuál es el aval que determina la presencia de otras organizaciones en el diálogo social, y ha añadido que "están abiertos a presentar certificados, que vean quién son y lo que hacen". Además, han afirmado que están dispuestos a someterse a una votación.

También quieren trasladar al Gobierno que se tiene que legislar y "pensar en pequeño para poder hacer que el país sea grande". "El hecho de no segmentar las leyes o tener una misma Ley para hoteles de 1.000 habitaciones que para otros de 20 habitaciones, hace que este país sea menos competitivo y viable", subrayó.

Cañete ha dejado claro que la organización presentada este viernes no va "en contra de nadie". "Hay una organización que representa a todo el empresariado español (en referencia a la CEOE) y tiene agrupado a diferentes segmentos de representación", ha dicho Cañete, tras garantizar que esa organización, por ejemplo, que engloba a El Corte Inglés y "a la tienda de al lado", cuando toma decisiones y propuestas no lo hace conforme a "la tienda de al lado".

"Queremos que la microempresa se convierta en pequeña, que la pequeña se convierta en mediana y la mediana en grande. Surgimos para que aquellos que crean riqueza y puestos de trabajo tengan condiciones para hacer este país más competitivo y viable", ha dejado claro.

Por su parte, la también secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha destacado que la representatividad de una organización "no puede ser otorgada" y que esta "la da la gente desde abajo". "Aspiramos a democratizar el proceso de representación en este país. Podrán estar ellos (otras organizaciones empresariales) y nosotros si es que así la gente lo decide", indicó.

Landaburu, además, ha hecho hincapié en que Conpymes forma parte de la sociedad y del escenario económico y político. Por ello, afirmó que si la nueva patronal no está presente para defender y representar, "no habrá transición ecológica ni feminismo o participación de las mujeres" en las transformaciones que van a tener lugar en los próximos años.

El Gobierno apuesta por las pymes

Durante la inauguración de esta nueva patronal, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha apuntado que el Gobierno apuesta por el impulso a las pymes y a los autónomos, "porque en este país van a cambiar muchas cosas y en estos cambios es imposible renunciar a todo lo que aportan las pymes a la economía y al empleo".

Además, ha puesto en valor el "papel clave" de las pymes en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas y ha animado a Conpymes a mantener su compromiso de mejora de la vida de las pymes y autónomos.

"En esta coyuntura histórica no sobra nadie. Necesitamos todas las manos y sé bien que la transformación y los retos que este país emprende serán mejor si se incorporan las empresas que aquí representáis", ha concluido la ministra.

Por su parte, la directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la UCM, Begoña Gómez, ha resaltado que si se quiere transformar algo en el país, "no cabe duda de que tiene que pasar por las pymes".

Entre los objetivos de Conpymes, se encuentran la mejora del acceso y la participación de las pymes en la contratación pública, la simplificación administrativa, la lucha contra la morosidad y la reducción de los plazos de pago, el impulso de un marco fiscal que cumpla con el principio de progresividad, favorecer un mercado laboral dinámico o mejorar la productividad y fomentar la importancia de la innovación y aplicación de las nuevas tecnologías.