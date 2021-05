Antonio Garamendi: "Las empresas están deseando que les digan que pueden vacunar"

Está en Zaragoza para firmar con el Gobierno de Aragón el Plan Sumamos Salud+Economía, que quiere agilizar la vacunación contra la covid-19. ¿Qué pretenden con él?

Sumar para poner en marcha la economía y también a la sociedad. Actuar para mejorar la prevención y con responsabilidad. Con este plan ya hemos hecho 500.000 test gratuitos. Estamos haciendo a taxistas, en la estación de Atocha, en Chamartín, en varias comunidades autónomas. Desde el mundo privado, desde las empresas, estamos para ayudar. Lo hicimos al principio cuando trajimos epis porque no había y estaremos cuando haya más vacunas. Estamos firmando el plan en todas las autonomías.

¿Qué harán las empresas ahora en concreto?

Todas las empresas de más de 250 trabajadores, que en Aragón son unas 150, se ponen a disposición para vacunar muy rápidamente. Se trata de actuar con eficacia, como ya están haciendo en la Seat o en los puertos. En Aragón hay 400 mutuas, 600 profesionales, que pueden llegar a las pymes para que la gente pueda estar vacunada rápidamente. Hacemos a la vez campañas de concienciación de la sociedad para que se vacune y para que siga manteniendo su ejercicio de responsabilidad de prevención, porque también en las empresas se está haciendo. En la hostelería no está el covid, está en otros lados.

¿Tendrán las empresas que llegar a acuerdos con la Sanidad aragonesa en este caso?

Las empresas están deseando que les digan: señores, pueden vacunar. Lógicamente, es la consejería de Sanidad la que tendrá que decir: aquí vamos o no vamos. E insisto, ahora el ritmo de vacunación no es que vaya mal, pero si queremos ganar cuanto antes el efecto de inmunidad general va a ser necesario que estemos presentes.

La vacunación es la mejor política económica hoy.

Hombre, no hay otra, es la única.

¿Cuándo cree que la recuperación nos permitrá volver a parámetros precovid?

El año pasado planteamos que en junio esto se acababa y que se salvaría el verano. Pero ahora, nos guste o no, eso de que lo hemos salvado nada, porque si estábamos pensando que todas las vacunas llegaban en junio, ahora vemos que es hasta septiembre cuando puede darse el llamado efecto rebaño, o sea que hay que esperar. Yo creo que en el cuarto trimestre se va a notar un efecto importante del sector servicios y es ahí donde vamos a ver una recuperación. ¿Que vamos a crecer? Sí, pero hay que ser conscientes de donde venimos, porque hemos caído mucho. ¿La recuperación? Igual la tenemos en 2023, es decir, que lo que tenemos que ser conscientes es que en septiembre no llegaremos a los parámetros de 2019. Vamos a tener que ir de una forma muy escalonada.

¿Está satisfecho con la gestión del Gobierno en lo que se refiere a la vertiente económica de la crisis de la covid?

Es muy difícil evaluarlo, porque ha sido una situación complicada, lo hubiese sido para cualquier gobierno. Por nuestra parte he de decir que hemos llegado a muchos acuerdos y nos ha costado, pero seguimos aún con el tema de los ERTE, porque el Gobierno habla de prórroga pero no lo es. Todavía no sabemos hoy cuáles son los CNAE (actividades) afectados, dicen que van a cambiar las reglas… Yo siempre digo que en un partido de fútbol cuando hay una prórroga juegas 20 minutos más pero con las mismas reglas y el mismo balón, y aquí en cambio hablan de 20 minutos más pero con diferentes reglas y en vez del mismo balón, uno ovalado.

¿Están reclamando una prórroga de los ERTE más allá del 20 de septiembre?

No. No es eso. Nosotros dijimos que hasta diciembre y será hasta septiembre, pero lo que queremos es que sea con las mismas condiciones. La situación es la misma que ayer, y hay algo que es importante: la gente va a abrir, la hostelería está deseando abrir, e incluso si abre va a tener limitaciones. De momento hasta septiembre estamos en la misma situación que en mayo. Por tanto, mantengamos el espacio que tenemos. Los sindicatos en este tema están de acuerdo con nosotros, pero el señor ministro no sé por qué se ha empeñado en hacer lo contrario. El Gobierno tiene legitimidad para hacer lo que considere, pero ese es un tema en el que no estamos de acuerdo.

¿Y más allá de eso?

Bueno, hemos llegado a una serie de acuerdos: sobre los ERTE, los ICO, el teletrabajo, la ley de los riders… Pero hay cosas que están anunciado que no compartimos en lo absoluto, por ejemplo lo que se refiere a la reforma laboral.

En eso no tienen con ustedes a los sindicatos, que también están pidiendo derogarla.

Así como puedo entender que los sindicatos puedan tener sus planteamientos, que para eso estamos, para sentarnos en una mesa, por parte del Gobierno se están haciendo unos anuncios estos últimos días que a mi me dejan perplejo. Hablan de derogar la reforma laboral cuando curiosamente Europa, el BCE, el FMI, la OCDE... todos los organismos internacionales dicen justamente que en España la reforma sirvió de una forma muy potente e inmediata precisamente para anular la anterior crisis que tuvimos. Eso por un lado, y en segundo lugar es que hay algo que a mi me sorprende, que es que en Europa, y yo soy vicepresidente de la organización empresarial europea, no están pidiendo eso.

¿Qué piden?

Lo que Europa está diciendo es que trabajemos en la dualidad del mercado laboral. En los empleos que hay en España, de cada cuatro trabajadores tres tienen un empleo indefinido. Y es verdad que por el tema del sector del turismo tenemos mucha dualidad. Por ello Europa dice: eso sí, ustedes tienen que mirarlo. También digo una cosa: el primer problema lo tiene el Estado. Lo digo porque cuando tenemos un mercado laboral de un 25% de temporalidad, en cambio el Estado tiene el 34%. ¿Por qué? El Estado tiene embalsado un millón de personas con contratos temporales.

Europa también pide otras cosas.

Sí, que miremos la contratación, que hay muchos contratos y hay que reducirlos. Pues bien, nos sentamos en la mesa y vemos con los técnicos cómo se puede trabajar. También es verdad que tenemos un problema con la gente de menos de 30 años, donde hay un 40% de paro. O con los de más de 50 años, que salen del mercado laboral y tienen dificultades para volver. Para hablar de eso hay que sentarse. Ahora se acaba de entregar a todas las comunidades autónomas 2.500 millones de euros para políticas activas de empleo para hacer lo de siempre. Que no es culpa de este gobierno, sino de todos, pero sabemos que el antiguo Inem no coloca ni al 1,5% de los trabajadores.

"El Gobierno reventó la mesa de autónomos"

Antonio Garamendi fue duro con algunos miembros del Gobierno al acusarles de querer utilizar a la prensa «como si fuera el Boletín Oficial del Estado (BOE)», lo que impide que se consigan acuerdos. «Estábamos trabajando de una forma tranquila, trabajando insisto, en el tema de los autónomos, y el ministerio filtró qué se iba a hacer con los autónomos y reventó la mesa», denunció en referencia a los planes que el titular de la cartera de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene sobre las cotizaciones de los autónomos que se han publicado en medios de comunicación. «Yo tengo el honor de representar a la mayor organización de autónomos que es ATA, donde está Lorenzo Amor, y ya puede preguntarle a él qué opina de esto», añadió. «Y ojo», matizó, «si el Gobierno quiere hacerlo que lo haga, pero será sin acuerdo».

Garamendi rechazó que haya consenso sobre la reforma de las pensiones, como apuntó el miércoles en Zaragoza Unai Sordo, secretario general de CC. OO.. «Nos pasaron un papel ayer, pero no hay nada previsto a corto plazo», dijo. El líder de la patronal, por otro lado, se mostró convencido de que «no es el momento de subir impuestos» y aseguró que nuestro problema en ese ámbito es la tasa de economía sumergida que tenemos, del 24%, mientras que en Europa es del 13%.

Finalmente, valoró el posicionamiento de Aragón en el sector logístico y elogió, en concreto, el buen funcionamiento del aeropuerto de Teruel, cuestiones que pudo comentar con el presidente Javier Lambán, con quien firmó el Plan Sumamos. A Garamendi le acompañaban Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, y Rosa Santos, directora de Relaciones Laborales de la organización empresarial, exdirectiva en la patronal aragonesa y exsenadora. Con él estaba también Ricardo Mur, presidente de CEOE Aragón.