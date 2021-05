Hacienda adivina quién va a cometer errores en la renta... y le avisa

Equivocarse al hacer la declaración de la renta es uno de los principales temores de los contribuyentes, sobre todo, este año en el que se recogen por primera vez las consecuencias de la pandemia de covid-19. En esta campaña del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), la Agencia Tributaria ha puesto en marcha una nueva herramienta para predecir errores recurrentes, los que se repiten año tras año en algunas declaraciones.

El nuevo servicio se incluye entre los previstos de "información y asistencia" en el plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021. El sistema, basado en el análisis de datos de campañas pasadas, se coloca entre los que buscan "reducir las cargas administrativas a las que deben hacer frente los contribuyentes y favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias" como una vía para "prevenir el incumplimiento".

Equivocaciones al no usar los datos fiscales

La forma de "adivinar" quién va a cometer algún fallo en alguno de los numerosos apartados del impuesto se basa en el análisis 'big data', estudiando datos que recogen la experiencia de campañas pasadas sobre los errores que comenten los contribuyentes al presentar su declaración. En concreto, los fallos que se producen al modificar el usuario información que venía en el borrador del impuesto y que termina siendo revisado y corregido por Hacienda.

Se trata de un contribuyente que "al presentar su declaración de IRPF no utilizó los datos fiscales que le fueron suministrados y se equivocó al hacerlo", señalan desde la Agencia. La principal consecuencia de confundirse es que corre el "riesgo de una posterior regularización por parte de la Administración".

No se trata de una lista al uso, sino que la herramienta informática "analiza casos de regularizaciones a contribuyentes en años anteriores", señalan desde la Agencia. Esa información se utiliza para buscar contribuyentes con características similares, es decir, con declaraciones de la renta parecidas y que modifican las mismas casillas. Los perfiles son variados porque se ha comenzado por el epígrafe de los rendimientos del trabajo, que son muy generales, apuntan las mismas fuentes.

En el apartado de rendimientos del trabajo se puede alertar sobre las cantidades de las retribuciones dinerarias y en especie, ingresos a cuenta, cotizaciones y retenciones, por ejemplo. Si el contribuyente de las características anteriores corrige alguna de estas casillas, un mensaje le avisará de que ha cambiado los importes que figuran en los datos fiscales, para que confirme que está modificando correctamente las cuantías, antes de poder seguir adelante con la presentación del tributo.

Esto no significa que no se puedan cambiar los datos del borrador del impuesto que facilita Hacienda, ya que, cada campaña la propia Agencia Tributaria pide que se revisen porque puede haber información de la que no dispone o no esté completa. Entre ella, la variación en las circunstancias personales (por ejemplo, tener un hijo), las cuotas a sindicatos (que desgravan) o deducciones.

Atención en las oficinas desde el 2 de junio

En el plan de control se destaca que se está "priorizando el uso de las nuevas tecnologías frente a los medios tradicionales de asistencia presencial, para conseguir una mayor eficacia y permitir una asignación más eficiente de los recursos materiales y humanos disponibles". De este modo, se busca garantizar que los contribuyentes puedan cumplir con los trámites de forma "más ágil y eficaz", gracias a los sistemas telemáticos de asistencia y a la disponibilidad de medios de identificación y de comunicación electrónicos. La presentación por internet o la aplicación móvil ha recibido un nuevo impulso tras la pandemia de coronavirus, por las restricciones para evitar contagios.

Este año se ha vuelto a potenciar la confección telefónica como alternativa a la asistencia presencial en las oficinas de Hacienda. Ya se puede pedir cita por teléfono (901 22 33 44 ó 91 553 00 71, con operador, de 9.00 a 19.00, de lunes a viernes y automático 24 horas 901 12 12 24 ó 91 535 73 26), por la aplicación móvil de la Agencia Tributaria o por internet (www.agenciatributaria.es).

La atención presencial en las oficinas se limitará a un mes. No comenzará hasta el 2 de junio y se podrá pedir cita previa desde el 27 de mayo, por internet, la aplicación móvil o por teléfono. La campaña finaliza el 30 de junio.

