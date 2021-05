La nueva factura eléctrica bajará los precios solo si cada hogar cambia sus hábitos

Vuelta de tuerca a la ya de por sí compleja factura de la electricidad. A partir del 1 de junio, unos 10,7 millones de hogares verán un nuevo tipo de tarificación con la que el Ministerio de Transición Ecológica busca "consumos más eficientes" en cada casa, para que el recibo sea finalmente más barato. Aunque la rebaja de la factura quedará exclusivamente en manos de los propios consumidores y del uso que realicen de sus aparatos electrodomésticos de acuerdo a los tres nuevos tramos horarios que regirán en apenas un mes durante las 24 horas del día.

El nuevo recibo de los titulares de contratos regulados (la tarifa PVPC) quedará dividido en seis usos horarios con tres precios: valle (muy barato), llano y punta (más caro). En concreto, saldrá más a cuenta consumir luz entre las 00.00 y las 08.00 horas de lunes a viernes, así como todo el fin de semana y festivos. Habrá otro periodo de precios moderados, que discurrirá entre las 08.00 y las 10.00 horas; entre las 14.00 y las 18.00 horas; y entre las 22.00 y las 24.00 horas. Y la parte del día en la que más caro saldrá el gasto energético discurrirá entre las 10.00 y las 14.00 y de las 18.00 y las 22.00 horas.

Entender la factura de calefacción y agua caliente puede resultar arduo y complicado. En el siguiente vídeo le contamos qué debe tener en cuenta para comprender su recibo.

Estos son los nuevos tramos horarios que fija el Gobierno con los que busca ese consumo más eficiente, pero ante los que -advierte- no supondrá una bajada generalizada del recibo. "No se busca per se reducir el precio de la electricidad de forma inmediata", apuntan en Transición Ecológica, sino que se habilita "un diseño que de señales adecuadas e incentive los comportamientos del consumidor, pero no de un día para otro". Es decir, si un hogar mantiene los mismos usos de sus aparatos, pagará prácticamente lo mismo. Y solo aquellas familias que modifiquen sus hábitos (poner las lavadoras o lavavajillas por las noches o en fines de semana, por ejemplo) sí verán un reflejo minorado en sus facturas.

Desde el Ejecutivo aclaran que "en términos medios van a seguir pagando lo mismo". Pero al cambiar los periodos y las estructuras de los pejaes y cargos, los consumidores "tienen que reaccionar y probablemente algunos, en función de su perfil de consumo, lo consigan", indican. Así, si no modifican sus costumbres, pagan un poco más, y otros, los que las modifiquen, pagarán un poco menos.

Además, la factura que arrancará en junio ofrecerá la posibilidad de establecer dos tipos de potencia, y no una como había hasta ahora. Habrá una potencia más barata, entre las 00.00 y las 08.00 horas, y otra más moderada en el resto del día. ¿Objetivo? El mismo que con el consumo: tratar de que los hogares hagan un uso más intensivo de la luz más allá de sus horarios tradicionales.

Hay que tener en cuenta que todos estos cambios conllevan numerosos requisitos y especificaciones. En primer lugar, no afecta a la mayoría de los consumidores, sino solo a los del mercado regulado, un 40% del total. Para los más de 15 millones de usuarios con tarifa libre seguirán rigiéndose con los precios contratados con las eléctricas en sus 'pack'. Aunque desde el Ejecutivo aconsejan revisar las condiciones de las facturas para comprobar si sería más eficiente acogerse al PVPC, en su caso.

Las propias comercializadoras reguladas se encargarán de cambiar todos los conceptos de las facturas desde junio. A partir de entonces, los tramos horarios entrarán en vigor. El cliente, por tanto, no tiene que realizar ningún trámite adicional. Solo deberá hacerlo si opta por dividir en dos su potencia contratada (la nocturna y la diurna).

Todos estos cambios llegan sin que una gran mayoría de los ciudadanos hayan conseguido aún comprender hasta ahora las facturas actuales del sector energético. Solo uno de cada cuatro hogares españoles conoce la diferencia entre la contratación de la electricidad en el mercado libre o en el regulado. Y algo más del 25% saben que pueden contratar su suministro eléctrico a un precio regulado o a un precio liberalizado, según la CNMC.