Los sindicatos de lavanderías industriales amenazan con movilizaciones para que se adecuen los salarios al SMI

CCOO de Construcción y Servicios de Aragón y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-Aragón no descartan movilizaciones en las lavanderías industriales ante la negativa de la asociación de empresarios del sector de Zaragoza de adecuar los salarios al SMI.

Ambos sindicatos denuncian en un comunicado que el pasado lunes la asociación volvió a mostrar en la mesa negociadora que "no tiene ningún interés en actualizar y adecuar" las tablas salariales del convenio al salario mínimo interprofesional, bloqueando la negociación del convenio colectivo sectorial, que lleva paralizado más de año y medio.

El salario base de los trabajadores del sector no llega a los 800 euros al mes, y el plus de transporte tiene naturaleza de complemento extrasalarial, por lo que su cuantía no debe sumarse al salario base, apuntan ambas organizaciones.

500 trabajadores ocupados en el sector

La patronal del sector de lavanderías industriales de Zaragoza representa a algunas de las lavanderías más importantes de la provincia, que ocupan a más de 500 trabajadores, como Elis Manomatic, Lavanderias Salduba o Lavanderias Los Alpes.

UGT y CCOO consideran "incompresible" la actitud de la patronal ya que los tribunales, en una sentencia del 8 de febrero del 2021 que resolvía la demanda presentada por ambos, obligaba a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector.

Critican además de que pese a la pandemia de covid-19 las empresas han seguido manteniendo cifras y volumen de negocio muy importantes y ponen como ejemplo a la multinacional Elis Manomatic que presentó un ERTE en su planta de La Almunia de Doña Godina que prácticamente ni llegó a ejecutar dado el volumen de trabajo que sostiene, aseveran.

Para CCOO y UGT es "inmoral e indecente" que empresas que han tenido importantes beneficios en años anteriores y que han mantenido las cifras de negocio no sean capaces firmar unas tablas salariales adecuadas al Salario Mínimo Interprofesional de 2019 y 2020.