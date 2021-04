Opel PSA suprime un equipo del turno de noche y prescindirá de 300 trabajadores

La crisis de suministro de semiconductores procedentes de Asia ha obligado a la dirección de la planta de Opel España en Figueruelas, del grupo Stellantis, a suspender uno de los equipos del turno de noche y a prescindir de unos 300 trabajadores, tal y como ha anunciado este miércoles a los representantes de la plantilla. Además, se les ha comunicado la presentación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para toda la plantilla cuyos detalles se darán en los próximos días.

"Cuando empezó este turno, sabíamos que era una apuesta arriesgada porque no estaban claras las condiciones de la demanda tras la crisis provocada por la covid", han señalado fuentes de CC. OO. al informar sobre el anuncio de la compañía.. "Lo que no podíamos prever", han añadido, "es que sería la actual crisis de falta de componentes la que amenazaría a la industria del auto a nivel global y en nuestro caso al equipo 2 del turno de noche". La dirección de la factoría, han precisado, "ha confirmado que no va a prorrogar o renovar los contratos de próximo vencimiento, en torno a 300, con lo que a partir del lunes solo trabajará una línea del turno de noche". El argumento, han añadido, es que "no es posible mantener más tiempo una capacidad para dos líneas y tres turnos cuando la capacidad real de producción está por debajo de esta estructura".

En un encuentro con medios el pasado 12 de marzo, Juan Antonio Muñoz Codina, hoy ya exdirector de la planta de Zaragoza y responsable en el ámbito industrial de Stellantis en España, dijo que preveía que la factoría aragonesa superaría los 471.000 vehículos ensamblados en 2019. Esa cifra, tal y como van evolucionando los acontecimientos, no podrá cumplirse, a pesar de la positiva acogida en el mercado de los tres modelos que se ensamblan en Figueruelas, el Opel Corsa, el Opel Crossland y el Citroën C3 Aircross.

Fuentes del comité de empresa han informado este miércoles del nuevo ERTE que presentará la compañía, ahora para el total de la plantilla, de unos 5.600 personas. La idea es que este expediente se pueda aplicar ya al comenzar el mes de mayo, de modo que se prevé una negociación 'exprés' entre dirección y sindicatos.

Estos anuncios se producen unas horas después de que la factoría reanudara la producción después de ocho días de parón y de que se confirmara que la fabricación volverá a suspenderse este jueves por la noche y no se reanudará hasta un nuevo aviso.