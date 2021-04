El problema de suministro en PSA genera una oleada de ERTE en la industria auxiliar

El parón de más de una semana en las líneas productivas de la factoría de PSA en Zaragoza ha provocado un efecto dominó en la industria auxiliar, obligada también a parar, no servir sus componentes y tener que negociar medidas de regulación temporal de empleo para sus trabajadores.

Adient Alagón, Proma o Lear son algunas de las que ya han iniciado este proceso mientras que otros proveedores están reactivando los ERTE que ya tenían negociados o están tirando de la flexibilidad interna que les quedaba. Lo peor para todos es la incertidumbre de no saber cuándo se va a resolver este problema generado por la extrema dependencia que existe de los fabricantes de estas piezas en Asia.

Causas productivas son las que ha planteado la dirección de Adient Alagón, proveedor de asientos sobre todo a Volkswagen y PSA, para aplicar un ERTE de 24 días hasta el 30 de septiembre a los aproximadamente 750 trabajadores que tiene en plantilla. La empresa comunicó el pasado 19 de abril la aplicación unilateral de esta medida de ajuste, que ha sido rechazada por todo el comité de empresa (integrado por 8 delegados de OSTA, 7 de CC. OO. y 6 de UGT). «No tiene sentido que quieran aplicar un ERTE cuando están contratando a gente. La semana pasada ya incorporaron a 25 temporales y tienen previsto coger a otros 25 de aquí a final de junio para atender los picos de producción», criticaron desde OSTA, que considera que habría que impugnar el ERTE.

«Lo entenderíamos si estuviera agotada la fllexibilidad interna de 16 días al año, pactada en el convenio, pero no es el caso», apuntaron, «y aún se entiende menos cuando pretenden aplicar el expediente sin acuerdo y además acometer una decena de despidos, que justifican en la necesidad de adelgazar estructura», añadieron desde el sindicato.

Adient Alagón fabrica asientos y respaldos para distintos modelos de vehículos como el Opel Crossland X que fabrica Figueruelas o el T-Cross de Volkswagen, entre otros. Hoy se reúne el pleno del comité de empresa para ver qué acciones tomar frente al ERTE y los despidos que creen que no pueden achacarse al problema de falta de semiconductores, que ha obligado a parar más de una semana las líneas de producción de la planta de Opel PSA (grupo Stellantis) en Figueruelas.

«Antes de Semana Santa ya se dio este problema de desabastecimiento y en Adient Alagón se tuvo que parar solo 2 días y afectó a 300 empleados, la mitad de la plantilla. Por eso ahora pedimos a la empresa que utilice la flexibilidad disponible y esos días a la baja ya los devolverán los empleados más adelante en sábados productivos, pero la dirección no quieren atarse las manos», explicaron desde el sindicato. Hay alternativas al ERTE, apuntaron. Y pusieron el ejemplo de Ford Almussafes (Valencia), que va a dejar de producir también por este problema de falta de suministro: «Nos afecta en las piezas que hacemos para un modelo de furgoneta que fabrican ellos. Hay una línea de 15 o 20 personas en Adient que trabajan para dicho modelo, pero la empresa los va a reabsorber en otras líneas». De igual manera, señalaron, se podría haber llegado a un acuerdo en esta negociación, concluyeron.

El verdadero problema es que el desabastecimiento a la industria de automoción va a durar y habrá que negociar nuevos ERTE, advirtieron desde el Clúster de la Automoción en Aragón.

Ultiman la negociación de otro expediente de 30 días en Proma

Dirección y comité de Proma, proveedor de automoción, se reunieron ayer mismo para negociar un expediente de regulación temporal de empleo de 30 días a aplicar hasta septiembre para una plantilla de 200 trabajadores. «Es una paradoja, porque por un lado nos estén parando por la falta de componentes, y, por otro, estén cogiendo gente para arrancar nuevos proyectos», indicaron fuentes del sector.

No obstante, dijeron, «PSA está parando y hay que tener alternativas para afrontar eso». Al haber consumido ya las horas de exceso de jornada que tenía la plantilla, ha habido que negociar el ERTE, que está prácticamente pactado con un complemento del 10% sobre el salario bruto y la no afección a las pagas extra ni a las vacaciones. A falta de darle forma, seguramente se firmará con acuerdo. «Si está parando PSA, no queda otra», indicaron fuente conocedoras de la industria auxiliar, que confían en que a la vuelta del verano este problema de falta de suministros haya remitido, y en general, la economía se vaya reactivando porque la evolución de la pandemia vaya también algo mejor.

Plantean la misma medida en Lear, aún pendiente de abordar

Poco antes del puente del 23 de abril la dirección de Lear comunicó a la representación de los trabajadores la necesidad de negociar un nuevo ERTE para afrontar el problema intermitente de los paros en Opel PSA por falta de componentes electrónicos. Este viernes mantendrán la primera reunión y se conocerán los detalles de cuántos días van a ser necesarios y si afecta a toda la plantilla, de 280 trabajadores.

A diferencia de otros proveedores, en el caso de Lear trabajan exclusivamente en la fabricación de asientos para la actual generación del Corsa. Al estar menos diversificados que otros, cuando PSA para esta auxiliar también tiene que hacerlo, con lo que su calendario laboral está totalmente condicionado por lo que ocurra en el fabricante. Fuentes sindicales indicaron que ante esta situación sobrevenida de falta de suministro, habría que hacer como la factoría de Figueruelas, agotar otras fórmulas incluidas en convenio antes que aplicar otras medidas como los expedientes de regulación temporal de empleo. No obstante, cuando conozcan la memoria del ERTE, dijeron, la valorarán.

