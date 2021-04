Los 6.124 menores aragoneses de hogares que cobran el ingreso mínimo vital deben hacer la renta

Este año se espera que más personas tengan que hacer la declaración de la renta, en parte por los efectos de la pandemia de covid-19 que hará que nuevos contribuyentes deban presentar el impuesto. Entre estos se encuentran los que cobran el ingreso mínimo vital (IMV), la ayuda creada el año pasado por el Gobierno central para las personas en riesgo de exclusión, y quienes conviven con ellos.

En Aragón, esta prestación llegó en diciembre a 4.550 hogares, en los que vivían 12.965 personas, de las que 6.124 eran menores. Todos ellos deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) este año, que recoge los ingresos de 2020. Así está previsto desde su creación, como forma de control del fraude, aunque hay expertos que piden que se elimine esta obligación porque se trata de un dinero que está exento.

En este sentido, el Pleno de las Cortes de Aragón ha propuesto este jueves que los beneficiarios no tengan que presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y ha pedido modificar el Real Decreto que regula esta prestación. La Cámara regional ha aprobado una proposición no de ley de Ciudadanos con los votos de PP, Cs e IU, y la abstención de los restantes grupos.

Con independencia de sus ingresos

Además, por el importe bajo de la ayuda (480 euros al mes de media en Aragón), sus perceptores no llegarían a los límites para estar obligados a declarar aunque tuvieran que tributar. En España se encuentran en esta situación 460.000 beneficiarios, entre ellos 226.000 menores.

La Agencia Tributaria ha recordado esta semana, durante la presentación de la campaña de renta que "los beneficiarios del IMV deben presentar declaración por IRPF, con independencia de la cuantía de sus ingresos".

De hecho, este año la incorporación de los beneficiarios de la ayuda y los afectados por un expediente de regulación de empleo (ERTE) serán los dos colectivos que hagan aumentar el número de contribuyentes, pese a la crisis económica. En el caso de quienes cobraron la prestación por desempleo, tendrán más papeletas para que la renta les salga a pagar. En Aragón están previstas 6.275 declaraciones de la renta más (0,9%), hasta un total de 719.969.

Hacienda tiene en cuenta que buena parte de los beneficiarios del ingreso mínimo vital no habrán tenido que presentar antes el impuesto y ante las posibles dificultades ha hecho una mención especial en la presentación de la campaña del impuesto anunciando un "refuerzo" en la asistencia. Este consistirá en el envío de cartas informativas a los titulares del IMV y la remisión a los servicios de ayuda como la posibilidad de hacer la renta por teléfono. Ahora la única vía es internet y la aplicación móvil, ya que el servicio telefónico no comienza hasta mayo y la atención en las oficinas se abre en junio, el último mes de campaña, que finaliza el 30.

Entre los consejos, han indicado que cuando se trate de una familia con hijos menores, se recomienda la presentación de una declaración conjunta de todos los miembros en caso de estar casados los progenitores. Si no es un matrimonio, uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con los hijos, y el otro, una declaración individual.

Con resultado "cero"

"En la gran mayoría de supuestos, la declaración será muy sencilla, sin ingresos que incorporar y con cuota cero (ni a ingresar, ni a devolver)", han destacado desde la Agencia Tributaria. Solo tendrán que declarar con ingresos si perciben otra prestación y superan los 11.279,39 euros al año (1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples, IPREM).

Dada la baja cuantía de estas prestaciones, Gestha no ve lógico que la simple percepción de este tipo de renta obligue a la presentación de la declaración

Sin embargo, por este mismo motivo, desde colectivos como Gestha, que agrupa a los Técnicos de Hacienda, se pide que se saque de la renta esta ayuda. "Dada la baja cuantía de estas prestaciones, Gestha no ve lógico que la simple percepción de este tipo de renta obligue a la presentación de la declaración, más aún cuando su importe total está exento, y en la práctica totalidad de los casos la declaración no supondrá ingreso ni devolución, ya que no habrá rentas sujetas a retención", ha señalado recientemente el colectivo al explicar las novedades de la campaña.

Por ello, confiaban antes del inicio de la campaña de renta que se "eliminara" esta obligación, aunque finalmente ha comenzado esta semana sin cambios en este sentido.

Brecha digital

Desde organizaciones que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión como Caritas se ha venido alertando de los efectos negativos de la "brecha digital" a la hora de hacer los trámites para pedir la propia ayuda, ya que debido a la pandemia debe hacerse por internet. Sus beneficiarios "carecen de recursos y de conocimiento básicos informáticos". A ello se añade ahora tener que presentar la declaración.

Cáritas también ha denunciado la complejidad de la tramitación de la propia ayuda porque los requisitos exigidos para su solicitud y concesión hacen que muchas familias, que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social, "no puedan acceder a la prestación, y continúen en situación de pobreza severa y exclusión social".

En Aragón se han presentado, desde que se puso en marcha la prestación hace nueve meses 26.783 solicitudes válidas y se han tramitado 24.895, según los datos de marzo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Solo se han concedido a 6.297 hogares, en los que viven 17.101 personas.

En España, UGT calcula que cerca de medio millón de personas que deberían tener derecho al IMV han quedado excluidas por los requisitos actuales, por lo que está manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios para que recojan, a través de enmiendas, mejoras en la regulación IMV, según informó este viernes en un comunicado.