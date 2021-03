Así afectará la fusión con CaixaBank a los clientes de Bankia

El impacto que ha generado en la banca española la fusión por absorción de CaixaBank y Bankia, en la que la primera entidad ha absorbido a la segunda, ha sido inmenso. No solo por la cantidad total de activos gestionados, que supera los 664.000 millones de euros, sino por la preocupación existente entre los clientes acerca de posibles cambios en sus condiciones comerciales o uso de cajeros automáticos; el temor a ese porcentaje modificado en una hipoteca o préstamo personal, así como la aparición de ese mensaje de ‘la entidad cobrará una cantidad X por esta operación’, ha causado preocupación.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fue la primera en aprobar la fusión, seguida de la aprobación de Economía y de la inscripción en el Registro Mercantil. No obstante, esa aprobación tiene condiciones, sobre todo en materia de riesgos de competencia.

Nueva CaixaBank: todo sigue igual durante tres años

La condición esencial es que la nueva CaixaBank no abandonará -salvo supuestos de carácter excepcional- ningún municipio en el que actualmente esté presente una de las partes y no haya ninguna oficina competidora. Además, en esos códigos postales afectados, la nueva entidad no podrá cambiar las condiciones y términos que los clientes de Bankia tengan actualmente suscritos en sus productos. Este requisito deberá cumplirse durante tres años. Lo mismo ocurre con las comisiones por operaciones en ventanilla si el cliente de Bankia ya tenía pactada su gratuidad.

Por último, y también de manera obligatoria, se tendrá que comunicar a los clientes de Bankia un posible cierre de la operación, nuevas comisiones o productos que sean equiparables o mejores que los que tengan contratados.

