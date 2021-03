El timón y las hélices del 'Ever Given' ya están liberados, según una de las firmas que operan en el canal de Suez

Los equipos de salvamento han conseguido liberar el timón y las hélices del 'Ever Given', el portacontenedores encallado en el canal de Suez, según ha informado este domingo una de las empresas que opera en el paso, mientras la autoridad gestora de la vía marítima ha indicado que continúan dragando tierra para liberar el casco.

En la noche del sábado al domingo fracasó un nuevo intento de reflotar el buque aprovechando la marea alta, pero "esta mañana se informó de que el timón y las hélices estaban liberadas", ha señalado en su página web la firma de servicios marítimos Gulf Agency Company (GAC), con sede en Dubái y que opera en el canal.

No obstante, GAC, que cita a la Autoridad del canal de Suez, ha asegurado que "la proa del barco está todavía hundida en la orilla del canal" y que se había producido un "ligero movimiento lateral".

Por su parte la Autoridad del canal ha emitido un comunicado en el que no hace referencia a estos avances y señalaba que, según su jefe, Osama Rabie, se habían dragado ya 27.000 metros cúbicos de arena de la parte del a orilla en la que está encallada la proa del barco, llegando a una profundidad de 18 metros.

Rabie afirmó que continuarían los trabajos para desencallar el portacontenedores las 24 horas del día y que se realizarían "trabajos de dragado durante el día y maniobras de tracción del 'Ever Giben' por parte de los remolcadores en los momentos compatibles con condiciones de las mareas".

Según Rabie, están participando 12 remolcadores en los intentos por reflotar el buque, un gigantesco contenedores de 400 metros de eslora y una capacidad de carga de 224.000 toneladas, y que estaba prevista la llegada de otros dos.

Subida de la marea

Tanto GAC como Leth Agencias, otra firma especializada en servicios logísticos en canales y estrechos, aseguraron que alrededor de las 16.00 (14:00 GMT) estaba previsto un nuevo intento de mover el buque por parte de los remolcadores , coincidiendo con la subida de la marea.

Entretanto, se siguen acumulando barcos en las dos entradas del canal, tanto en el mar Rojo como en el Mediterráneo, en espera de su desbloqueo y, aunque algunas naves ya han desviado sus rutas para circunvalar África, de acuerdo con Lefh Agencies, en la mañana de este domingo. Esta cifra incluía 134 en Port Said, en el Mediterráneo, 151 en Suez, en el Mar Rojo, y 42 en el Gran Lago que hay en el tramo intermedio del canal.

La Autoridad del canal de Suez había asegurado el viernes que para entonces los trabajos para desencallar el 'Ever Given' habían avanzado un 87%, aunque el sábado en una rueda de prensa Rabie admitió que no podía estimar cuándo estaría liberado este paso por el que pasa el 10 % del comercio a nivel mundial y el 25% de los contenedores de mercancías.