Cellnex proyecta un laboratorio en Zaragoza

"La movilidad del futuro será conectada o no será". Con esta declaración comenzó este lunes su intervención en la Sala de la Corona del Pignatelli Fernando Brea, director corporativo de Cellnex Telecom Sur Europa, en la que abogó por romper esos ‘silos’ estanco que son los sectores de automoción y telecomunicaciones. "Tienen que trabajar conjuntamente por pura cuestión de supervivencia", dijo, refiriéndose a la necesidad de que los coches sean de verdad inteligentes y no solo en la ciudad sino en la carretera, donde no hay señales, para poder recibir avisos y seguir conectados proporcionando mayor seguridad vial al conductor a la vez que hacer de escudo ante ciberataques.

Es cierto, reconoció el directivo, que se está trabajando por una movilidad cada vez más limpia pero los vehículos "son autistas, procesan muchos datos pero no hablan con nadie; hay antenas, telefonía móvil, señales de tráfico, paneles interactivos, pero los que estamos conectados somos nosotros, no el coche", explicó, y en lo que trabaja Cellnex es en cambiar eso y propiciar ese diálogo.

Con un laboratorio ya cerca de Igualada, el Cellnex Mobility Lab Circuito Parcmotor de Castellolí (Barcelona), donde hacen sus pruebas firmas como Mclaren, esta multinacional de origen español proyecta un laboratorio urbano para Zaragoza. Están trabajando en él desde hace un año, y se ubicaría, según anunció el presidente Javier Lambán, en el aparcamiento Norte de la Expo, cerca del Pabellón Puente, sede la mesa de automoción.

Sin cuantificar la inversión y sin dar plazos ya que, precisó Brea, "dependemos de los fondos europeos que gestiona el Ministerio de Industria y de los permisos". Este laboratorio, aún en estudio, replicaría lo que es una ciudad con sus cruces semafóricos, señales, carriles bici, dobles direcciones, y permitirá a los fabricantes de coches y componentes probar los sistemas de conectividad de sus modelos.

Incluso los desarrolladores de distintas marcas podrían acudir al laboratorio para conocer todas las tecnologías que existen y probarlas. Aunque les hubiera gustado tenerlo ya este año, añadió Brea, el proyecto se paralizó por la pandemia y ahora Cellnex está a expensas de los fondos europeos.

