Muñoz Codina: "Figueruelas tiene un papel muy relevante en el planeta no solo PSA+Opel sino en el planeta Stellantis"

El director general de la planta de Opel España en Zaragoza, del grupo Stellantis, ha expresado este viernes su confianza en el futuro de la factoría aragonesa en un sector cuya apuesta por la electrificación gana enteros día a día. En un encuentro reducido con periodistas, el directivo ha asegurado que la integración entre PSA y Fiat Chrysler (FCA) no supone "ninguna amenaza" para el centro de Figueruelas, cuyos trabajadores han demostrado durante la pandemia y también en la actual crisis de problemas de suministros una gran profesionalidad. "Zaragoza tiene un papel muy relevante en el planeta no solo PSA con Opel sino en el planeta Stellantis" ha asegurado antes de señalar que aunque "todo es mejorable, como todo en la vida", aquí "se han hecho las cosas bien, por lo que la factoría "está en el ranquin de las mejores del planeta industrial de Stellantis en Europa". Y no solo no ve amenazas, ha insistido, sino "una gran cantidad de oportunidades", sobre todo ahora que en el grupo surgido de la integración de PSA y FCA "hay muchas más marcas en juego y volúmenes de producción muchos más altos". Por ello, ha apuntado, "esta planta presentará candidatura para otro tipo de modelos".

Después de dos años y dos meses al frente de la fábrica, Muñoz Codina se prepara para liderar un nuevo clúster en Stellantis, el de las fábricas especializadas en la producción de vehículos comerciales ligeros. Eso supondrá su marcha de Zaragoza, cuya planta entrará en otro clúster del grupo, el de los coches pequeños y medianos, que estará dirigido por el italiano Francesco Ciancia. La compañía no ha anunciado aún quién será el nuevo director de la factoría de Figueruelas, puesto para el que suena el actual jefe de Producción, Manuel Munárriz. "No habrá sorpresas al respecto", ha respondido Muñoz Codina al ser preguntado al respecto. El ejecutivo gallego, en cualquier caso, seguirá siendo el referente industrial de Stellantis en España.

El aún máximo responsable del centro productivo de Figueruelas ha señalado, por otro lado, que ante la crisis mundial causada por la falta de suministro de microcoductores parta los vehículos, lo que está causando muchos parones en las fábricas de automóviles de toda Europa, Stellantis ha puesto a trabajar a sus ingenieros a desarrollar componentes alternativos que puedan sustituir a esas piezas que hoy solo se producen en Asia. "Lo estamos haciendo, evidentemente, con el proceso de validación de ingeniería necesario, de manera que seamos capaces en un periodo de tiempo razonablemente corto, de dos meses, de estar en una situación con más margen de maniobra a la hora de poder afrontar unas situaciones u otras".

Juan Antonio Muñoz Codina se ha referido también al proyecto que prepara la factoría aragonesa para optar a fondos europeos, una iniciativa anunciada meses atrás por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que conllevaría una inversión de entre 220 y 230 millones de euros. Se trata, concretó este viernes el directivo de Stellantis, de preparar la línea 1 de la planta de Figueruelas, por la que hoy discurren el Crossland y el Citroën C3 Aircross, para una mayor electrificación. En esa línea 1 (en la 2 se ensambla el Corsa), "es donde tenemos los vehículos más maduros, un fin de vida más próximo en el tiempo (aunque no es inmediato tampoco, a dos, tres o cuatro años), por lo que "es ahí donde hemos incorporado el proyecto al que se refirió el presidente Lambán en la Mesa de Automoción".

Pese al problema de suministros de semiconductores, Muñoz Codina prevé que el buen ritmo de producción registrado en este inicio de año permita a la fábrica de Figueruelas ensamblar un número mayor de vehículos que en 2020 y, por supuesto en 2019, año en el que el número de unidades salidas de la planta zaragozana fue de 471.000.