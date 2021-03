Itainnova lidera un proyecto europeo para reducir el peso de los vehículos eléctricos

El Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova) ha puesto en marcha un proyecto europeo que tiene como principal objetivo conseguir que los vehículos eléctricos funcionen con componentes más ligeros que les permitan ganar eficiencia y reducir su impacto medioambiental. El organismo aragonés lidera esta iniciativa, denominada Levis, a través de un consorcio de trece socios de diferentes países que trabajará hasta 2023 con una inyección económica de 4,9 millones de euros.

«Utilizaremos soluciones multi-material basadas en compuestos termoplásticos de fibra de carbono integrados con metales, que se producirán mediante un tecnologías de fabricación rentables y escalables», apuntó Agustín Chiminelli, investigador de Itainnova y coordinador científico del proyecto.

«Los composites que se estudiarán en el proyecto brindan grandes oportunidades de ahorro de peso por sus caracterícticas mecánicas específicas, pero lo importante es que las tecnologías que se utilizarán ponen en el foco el comportamiento ambiental de las soluciones (fibras de carbono basadas en celulosa, fibras recicladas y resinas reciclables, en combinación con las técnicas de ecodiseño) sin perder de vista el objetivo de competitividad en términos de costes», añadió Chiminelli en declaraciones a este diario.

Itainnova es la coordinadora de la iniciativa, en la que participan también como socios Marelli Suspension Systems (Italia), Mersen France Angers (Francia), Privé Srl (Italia), Yeşilova Holding (Turquía), Tofaş Türk Otomobil Fabrikasi (Turquía), Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (España), Association pour le Développement de l’Enseignement et des Recherches auprès des Universités, des Centres de Recherche et des Entreprises d’Aquitaine (Franciua), Leartiker S. Coop (España, Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (Francia), Stichting Cenex Nederland (Países Bajos) y Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation gGmbH (Alemania). «El consorcio logra un buen equilibrio entre centros de investigación, que aportarán soluciones tecnológicas altamente innovadoras, y empresas de distintas características que permiten poner en la mira los objetivos y retos reales del mercado», indicó Chiminelli.

«La alta implicación de los socios industriales en el proyecto es la que asegura la llegada al mercado –a través del desarrollo de tres casos de demostración específicos–, junto con las estrategias de explotación de los resultados», señaló el investigador de Itainnova, seguro de contar aquí con «buenos compañeros de viaje».