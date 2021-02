La penalización por contratos de permanencia puede llegar a los 150€

No son raros los casos de usuarios que no recuerdan haber sido informados de haber contratado una tarifa con permanencia de hasta un año; y, como consecuencia de ello, el cambio de compañía implica una penalización de hasta 150 euros . Son contratos que mantienen conocidos operadores como Vodafone, Orange, Yoigo, Jazztel o MásMovil. Por eso, si tiene contratada fibra o un paquete de servicios (voz, datos, internet y televisión de pago) siempre conviene preguntar antes de iniciar una portabilidad.

0

Portabilidad

La portabilidad no siempre implica la baja de todos los servicios en la antigua compañía. Si se contrata un paquete de servicios (voz, datos, internet y televisión de pago), conviene llamar al viejo operador para verificar que se han dado de baja todos los servicios que no deseaba mantener con él. Y es que a veces la compañía prefiere entender que el usuario quiere mantener alguno de los servicios (TV, fibra…) aunque haya portado los números de teléfono a la nueva compañía y le seguirá cobrando por ellos, incluso aunque ya no los utilice.