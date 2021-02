José Antonio Mora, mecánico: "¿Por qué no nos quitan los impuestos este año?"

José Antonio Mora cumple este viernes 46 años, con lo que llevará 30 en el sector trabajando de mecánico. Como autónomo, desde 2005. Al ser un servicio esencial, no ha cerrado en toda la pandemia de covid-19, pero en los días del confinamiento perdía dinero "cada vez que abría la persiana", recuerda. El trabajo cayó un 90%, calcula.

Para poder afrontar los gastos fijos como el alquiler, los pagos a proveedores o la luz, solicitó un crédito ICO que confiesa fue una "salvación". El importe fue de 20.000 euros, que todavía no tiene que empezar a devolver porque el Gobierno ha prorrogado los plazos. Es consciente de que "hay gente que no lo va a poder devolver", en sectores donde no han podido volver a trabajar. Por ello, cree que será necesario el 'perdón' de los créditos como empieza a estudiar el propio Gobierno, para no terminar de asfixiar con ellos a los negocios más afectados por las restricciones de la pandemia.

Susto tras el aplazamiento de impuestos

En este tiempo, también se ha beneficiado del aplazamiento de impuestos que se permitió al inicio de la pandemia, pero con el susto posterior de que casi de un día para otro "los pasaron de una tacada". De golpe, tuvo que pagar 3.500 euros, la cantidad que abona en impuestos cada trimestre.

En cuanto al último anuncio de ayudas del Gobierno para inyectar 11.000 millones de euros a sectores afectados, cree que "está muy bien, pero la presión de impuestos no la quitan ni la rebajan. ¿Por qué no nos quitan los impuestos de este año?", plantea como alternativa. Consciente de que el Estado necesita ingresos desea que al menos "el dinero que yo he puesto para pagar los impuestos haya servido para comprar un respirador". Insiste en que "a los autónomos en este país se nos tiene machacados".

"Si una persona de motu proprio le quita el alquiler de un local a un negocio para que pueda subsistir, no entiendo cómo un gobierno no puede quitar los impuestos", pone como ejemplo el también miembro de Atarvez, la asociación que agrupa al colectivo en Zaragoza.

El desconfinamiento de la ciudad de Zaragoza la semana pasada fue la última alegría que ha tenido el sector, pero el trabajo sigue casi a la mitad que en un año normal. Desde marzo de 2020, los talleres mecánicos han perdido todos los picos de actividad. No ha habido ni verano, ni Navidad ni puentes. Ahora lo que llegan son "ITV retrasadas" de clientes "con prisas" que quieren salir de Zaragoza el fin de semana y necesitan revisar el coche.

En su caso, en Talleres Boxes, solo tiene un empleado y no ha pedido ningún expediente de regulación de empleo (ERTE). Han ido arreglándoselas, pero en talleres con más plantilla no sabe cómo lo van a hacer para mantenerla cuando se termine la protección de estos instrumentos el 31 de mayo, tras la última prórroga.

El problema sigue siendo que no se sabe cuánto durará la crisis sanitaria. Confía en que se cumplan las previsiones de que después del verano haya más gente vacunada que sin vacunar, pero confiesa que "el último año me lo tengo que tomar como empezar cero".

