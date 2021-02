El bitcoin se dispara: claves de la criptomoneda de moda

¿Por qué ha subido tanto la criptomoneda bitcoin? ¿Veremos su desplome dentro de poco? Estas son algunas de las preguntas que surgen al ver que una divisa virtual puede llegar a valer 50.000 dólares (42.500 euros) impulsada por el apoyo de gurús millonarios como Elon Musk, fundador de Tesla. Un guiño en su cuenta de Twitter y el anuncio de una inversión de 1.500 millones de euros hizo que subiera el interés por la divisa. Hoy se cotiza a 51.400 dólares (42.400 euros).

Una operación sobre la que los expertos en inversión alertan. El incremento de valor se habría producido por "una mezcla de impacto mediático, avaricia especuladora, falta de criterio a la hora de invertir y habilidad de los promotores de las criptodivisas", apunta Guillermo Santos Aramburo, socio de la firma de análisis iCapital.

Para otras entidades, puede ser fruto de la actual situación de bajos intereses en las inversiones tradicionales. "Detrás de esas subidas puede estar el legado que nos deja la covid y el guión que están escribiendo los Bancos Centrales para el futuro de la economía y de la sociedad. En un mundo post covid de tipos cero 'para siempre' y de emisión sin límite de dinero 'oficial' (dólares, euros, yenes, yuanes, libras...) los inversores valoran sobremanera los activos que consideran ganadores en el futuro, sin prestar demasiada atención al tiempo necesario para que se vean los beneficios", explica Pilar Barcelona, desde Renta 4 Banco en Zaragoza.

Riesgo por los vaivenes

Santos reconoce que su subida "puede no tener límite" por "la cantidad limitada de bitcoins que pueden emitirse de acuerdo con su propia reglamentación". Otra cosa es la vuelta a la divisa de compra del bitcoin, una cuestión "compleja y con frecuencia inviable".

Para Barcelona, solo "el tiempo lo dirá" ya que tras la pandemia "es difícil emitir una opinión basada en nuestros conocimientos convencionales". Ante la evolución que esta teniendo lo que aconseja es "prudencia", pero lo hace "con toda modestia y con máximo respeto hacia quienes deseen seguir tomando riesgo en este tipo de activos".

La jugada de Musk y otros anuncios como que Mastercard estudia permitir las transacciones en esta moneda pueden seguir ayudando al empujón del bitcoin. "Sin duda, más presencia en medios supondrá mayor afluencia de compradores, en su mayoría mal informados", considera el experto. Las criptomonedas siguen sir ser bien vistas por los bancos centrales, a cuyo control escapan, que vienen alertando sobre los fuertes vaivenes de estas inversiones. El Banco de España viene alertando de que son "complejas" y "alejadas de los intereses del pequeño inversor" por la elevada volatilidad, que puede llevar a perder todo el dinero invertido.

"No creo que estemos ante un activo apto para formar parte de una cartera de inversión"

Desde el Portal del Cliente Bancario, el supervisor alerta de la dificultad para garantizar los derechos de los consumidores porque "ninguna emisión ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor en España". Esto hace que el comprador no tenga las garantías o protecciones sobre productos bancarios o de inversión. La resolución de cualquier conflicto podría quedar fuera del ámbito de competencia de las autoridades españolas, ya que en muchos casos, en las operaciones intervienen sociedades de distintos países.

Este riesgo hace que todavía no se incorpore a la lista de inversiones habituales. "No creo que estemos ante un activo apto para formar parte de una cartera de inversión", sentencia el analista de iCapital. Sus principales críticas se dirigen a que "se trata de un mundo absolutamente ajeno a la situación financiera del momento y a la solvencia del sistema, sin respaldo fiduciario ni real, y cuyos únicos colaterales residen en la información que se asienta en cadenas de ordenadores y cuentan con una liquidez más que incierta".

Por todo ello, advierte de que su valor "puede caer de manera abrupta en cualquier momento". De ahí que insista en que pese a la tentación en momentos de subidas como el actual, no son aptas para cualquiera.

Desde Renta 4 Banco coinciden en que "el bitcoin está cargada de una volatilidad extrema, que no todo inversor es capaz de soportar". Se puede pensar en si se está creando una burbuja, pero Barcelona se centra en la necesidad de "entender las causas de la euforia reinante" y "el motivo que lleva a los inversores a apostar por un futuro tan prometedor de una moneda hoy apenas utilizada". Por ello recomienda, como en el resto de productos financieros, "conocer bien en lo que se invierte y ser conscientes de los riesgos que se asumen".

"No son un depósito de valor y no sirven de cobertura en carteras. Las criptomonedas solo son válidas, a mi juicio, como vía para especular para aquel que busque fuertes emociones y acepte su comportamiento errático y su iliquidez", asegura Santos, como el caso del multimillonario Elon Musk. Por ello, "si no se tiene esa visión, mejor mantenerse alejado", aconseja.

