El alquiler de oficinas cae un 22% en Zaragoza por la pandemia y el teletrabajo, pero no baja el precio

La pandemia de covid ha traído el auge del teletrabajo, para quienes han podido hacerlo, y nuevas necesidades en las oficinas que han recuperado la presencialidad tras el confinamiento. Este cambio se ha notado en el balance del año pasado del mercado de alquiler de oficinas de Zaragoza, que cayó un 22% respecto a 2019, hasta los 8.500 metros cuadrados arrendados, según los últimos datos de la consultora CBRE.

El 14,57% del total de las oficinas de la capital aragonesa y los polígonos de su entorno se encuentran vacías, casi 160.000 metros cuadrados. Pese a ello, los datos no son malos para los autores del informe. Miguel Ángel Gómez, director de la oficina de la firma inmobiliaria en Zaragoza, considera que, pese a la caída, "se trata de una cifra considerable, si tenemos en cuenta que durante el segundo trimestre del año la actividad descendió en gran medida por el confinamiento".

Grandes operaciones pese a la crisis

En este sentido, un año marcado por la crisis sanitaria "no ha impedido que se cierren grandes operaciones en la ciudad como en años anteriores", destaca. Una de ellas, la instalación de Magic Fennec, empresa tecnológica aragonesa dedicada al sector de videojuegos, en 1.200 metros cuadrados del World Trade Center Zaragoza. En la lista de empresas que han contratado oficinas figura Tecnyconta, Tribeca Abogados y Métrica Ingeniería. Esta última alquiló 250 metros cuadrados en el edificio Náyade de Plaza, propiedad de Caja Rural de Aragón, comercializado por CBRE.

Eso sí, el total del año ha quedado lejos del récord de 2018 en el que se alquilaron 30.000 metros cuadrados de superficie, más del triple que ahora.

Gómez destaca que entre las razones de la evolución de este año "hay de todo" con "empresas que todavía no han recuperado la actividad, otras que no pueden o no existen; aquellas en las que el modelo no va a ser de tanta presencialidad o con menos empleados necesitan menos espacio".

El consultor afirma que "el teletrabajo ha venido para quedarse pero no el 100% del tiempo, las empresas van a intentar hacer un modelo más mixto". Se combinaría los días en la oficina y en casa teletrabajando.

El precio del alquiler se mantiene

Aunque hay menos empresas y emprendedores buscando oficina, ese descenso no se habría reflejado en los precios, según el balance de CBRE. Las rentas "se han mantenido estables durante el 2020, en torno a los 12 euros por metro cuadrado al mes, si bien los edificios en zonas 'prime' han registrado las mayores rentas del mercado por la calidad de sus instalaciones", afirma la consultora.

Incluso se habrían registrado "suaves incrementos" en edificios de oficinas en polígonos, que se encuentran por precios muy por debajo de máximos, unos 5 euros frente a los 10 euros a los que han llegado, "especialmente en aquellos con mejores instalaciones y servicios añadidos", señala el director de CBRE Zaragoza.

De abril a junio, en pleno confinamiento "la demanda de oficinas registró un notable descenso", reconoce, que habría empezado a remontar entre octubre y diciembre. "Los últimos tres meses del año registraron una gran recuperación, concentrando el 29% de la demanda de oficinas en Zaragoza", calcula.

El tipo de oficina demandada ha cambiado buscando más tamaño. "Atendiendo a la superficie, se ha registrado un incremento de la demanda de oficinas de más de 200 metros cuadrados, que suponen el 29% del total de la demanda", señalan desde CBRE. La pandemia ha incorporado entre las necesidades de las compañías más espacio por empleado, para aumentar la distancia de seguridad frente a contagios.

Por zonas, las más buscadas por las empresas siguen siendo las mejor situadas en la ciudad, que agrupa la consultora en el "Área Central Secundaria" (alrededor de la zona central) y "Nuevas Zonas de Negocio" (WTC, Expo, Gómez Laguna-Torre Aragonia y Torre Hiberus). Las dos más céntricas concentran el 50% del parque de oficinas.

En una de las zonas que tradicionalmente tiene con menos disponibilidad, el "Área Central de Negocios" (Independencia y Coso), se habría registrado un aumento de los alquileres en el último trimestre del año, que desde CBRE reconocen que ha sido "fruto de la desocupación provocada en los trimestres anteriores". El 37% de la demanda que ha entrado ha sido para polígonos.

Las previsiones de la consultora para este 2021 se mantienen optimistas pese a que persisten todavía malos datos económicos por la crisis económica que ha seguido a la sanitaria. CBRE prevé, al menos en el comienzo del año, que el mercado de oficinas en la ciudad "continúe su dinamismo, apoyado por la llegada de operadores de espacios flexibles y el tirón de la logística".

La consultora apuesta por los espacios flexibles, híbrido entre centro de negocios y 'coworking', donde "pagar de acuerdo a la ocupación, puedes reducir la superficie de un mes para otro, tienes otro tipo de servicios añadidos y eso te resta superficie contratada", pone como ejemplos.

Espera que se alquilen un 25% más de oficinas este año, con lo que se compensaría la caída de 2020 y se lograría estar un poco por encima de 2019, que tampoco fue un buen año. Serían cifras "modestas", pero "positivas", asegura Gómez.

