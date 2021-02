"Recibimos innumerables llamadas para que calculemos el coste de cerrar la empresa"

La última prórroga de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) y de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, que prolongan los requisitos especiales para quienes se han visto afectados por las restricciones de la pandemia de covid, puede ser una patada hacia adelante para muchos negocios que no pueden más. Tras casi un año sin lograr la vuelta a la normalidad, los beneficios como la rebaja de cuotas a la Seguridad Social que se mantienen hasta el 31 de mayo, no serán suficientes para los más afectados.

Los profesionales aragoneses que asesoran a autónomos y empresas notan el empeoramiento de las cuentas de sus clientes.A los despachos de los gestores administrativos llegan peticiones de quienes se plantean tirar la toalla porque no pueden aguantar y acumular más deuda. "La incertidumbre y el pesimismo es lo que ahora impera. Estamos recibiendo innumerables llamadas de clientes para que les calculemos el coste para poder cerrar la empresa", afirma Ana Rubio, vicepresidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja.

En ello coinciden desde la Asociación Empresarial de Asesores Laborales de Aragón (Aeal). Su presidente, Miguel Ángel Poveda, asegura que esta consulta sobre un posible cierre lleva tiempo escuchándola. "Están muy preocupados con este tema", afirma sobre la situación de pymes y autónomos. A ello se une la deuda con la que pueden cargar de por vida. "En el caso de personas físicas responden con su patrimonio presente y futuro", recuerda. Solo les quedaría el recurso de la 'segunda oportunidad' si se la concede un juzgado dentro de un concurso de acreedores.

Entre los negocios que más están sufriendo la situación actual se encontrarían los afectados por la caída del consumo, como las peluquerías. Estas salieron a la calle el mes pasado para pedir una rebaja del IVA que les dé un respiro ante la crisis actual.

ERTE prorrogados

La gestora reconoce que son "pocos" los sectores "que se libran de una reducción notable de sus ingresos" y los más 'tocados' seguirían siendo los vinculados a los servicios, especialmente el turismo y la hostelería. "El comercio menor también se está viendo muy afectado por los constantes cambios de horarios y restricciones", añade. De ahí que la mayoría de los ERTE, "prácticamente todos, de los que se tramitaron por fuerza mayor siguen estando activos"ya que se han vuelto a prorrogar.

En ello coinciden los asesores laborales. "Prácticamente el 100% ha pedido la prórroga", afirma Poveda sobre los ERTE. A los sectores citados, el asesor laboral añade "los que circulan alrededor de estos también. Me refiero a suministros, por ejemplo". Con la petición de la prórroga, el objetivo para muchos es "aguantar como puedan", pero advierte que "o se les echa una mano o cerrará más de una empresa". Y señala que "cuanto más pequeños, peor es la situación".

Del nuevo Real Decreto-Ley 2/21 que prorroga hasta el 31 de mayo los ERTE de fuerza mayor relacionados con la covid, Rubio destaca que "no es necesario tramitar un nuevo expediente". Todo un alivio porque el atasco en el servicio público de empleo estatal (SEPE) se mantiene desde la primera avalancha de ERTE en marzo del año pasado. "Los problemas con el SEPE siguen siendo enormes. El organismo sigue desbordado y los errores siguen produciéndose", explica. "Se dan prácticamente los mismos problemas", lamenta. Por ello, critica que "la Administración no está respondiendo a la altura de las circunstancias y -en muchas ocasiones por imposibilidad técnica- no está solventando ni ayudando a solventar los problemas al ciudadano".

Previsiones para 2021 "nada halagüeñas"

Con toda esta situación, las previsiones del colectivo de gestores administrativos para este año, en base a lo que están viendo en sus despachos, "no son nada halagüeñas", confiesa Rubio. De momento, las empresas no han dado el paso final del ERTE al expediente de regulación de empleo (ERE) porque se ha mantenido en la última prórroga la llamada "prohibición de despedir". De hacerlo, el empresario tiene que devolver los beneficios obtenidos este tiempo.

"En principio, no se puede despedir por causas relacionadas con el covid y podemos decir que todas las causas lo son", señala. En la comunidad hay unas 82.000 personas que no tienen trabajo y más de 18.200 trabajadores aragoneses terminaron 2020 en un ERTE. Además, unos 9.000 autónomos han solicitado la prestación por cese de actividad.

"Se está alargando el período para que las empresas puedan despedir sin devolver las cuotas de la Seguridad Social exoneradas, pero tememos que (en cuanto puedan hacerlo) lo harán tanto por vía cierre empresarial como por concurso de acreedores".

Las previsiones para los asesores laborales tampoco son "nada buenas" y lamentan que las ayudas que se van prometiendo a los sectores más dañados "nunca llegan". Y estas siguen siendo más necesarias que nunca. "Tiene que ser ya, mañana será tarde", advierte Poveda. Desde las patronales como Cepyme y CEOE se ha venido pidiendo la concesión de ayudas directas para evitar aumentar más las deudas con préstamos.

La devolución de los créditos ICO se ha ampliado tres años para evitar que esta financiación se convierta en una carga. "El problema de los trabajadores es el que más preocupa a las empresas, pero también se acerca el momento de tener que devolver los préstamos adquiridos en este último año", reconoce Rubio. Una carga que puede incrementar todavía más su endeudamiento y su riesgo de quiebra.

